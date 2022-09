Trödelmarkt in Kämmeritz: Von Fotoalben bis Weihnachtsbaum

Kämmeritz. Holzmühle in Kämmeritz rechnet mit vielen Besuchern zum Trödelmarkt.

„Hier gibt es wirklich ein paar Schätze zu entdecken“, sagt Ingrid Triebel beim Blättern durch ein altes Fotoalbum. Auf verblichenen Schwarz-weiß-Fotos sind Menschen zu erkennen, die Kleidung und Frisuren tragen, wie man sie heute nicht mehr auf der Straße sehen würde. Über 100 Jahre alt müssen die Aufnahmen wohl sein, von denen nicht mehr genau gesagt werden kann, wer darauf zu sehen ist. Wahrscheinlich stamme das Album aus einem Familien-Nachlass wie einige andere der Stücke, die auf dem Trödelmarkt in Kämmeritz an diesem Wochenende zu erstehen sind, erklärt Ingrid Triebel.

Sie hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Organisation des Marktes übernommen. Seit Juni ist sie in der Holzmühle angestellt und hat alle eingelagerten Flohmarkt-Spenden gesichtet und sortiert. Dank ihrer Arbeit mit „vielen helfenden Händen“ kann der Trödelmarkt wieder regelmäßig stattfinden. Nachdem ihre Vorgängerin Karina Wiesenthal in Ruhestand gegangen war, war unklar, ob es weitere Trödelmärkte an der Holzmühle geben wird. Nun soll es wahrscheinlich im Frühjahr den nächsten geben, sagt Thomas Korell, stellvertretender Geschäftsführer der Christlichen Suchthilfe, die die Holzmühle in Kämmeritz betreibt. Für dieses Wochenende rechnet er mit einem ähnlich hohen Andrang wie im vergangenen Jahr, als etwa 1500 Besucher zum Stöbern kamen.

Am Freitagmittag kommen schon vor Beginn die ersten Gäste auf den Parkplatz gefahren, um sich zwischen Geschirr, Deko, Technik, Spielzeug und Büchern umzuschauen. Sogar einen kompletten künstlichen Weihnachtsbaum können Interessierte erwerben. Auch der Hofladen mit selbst hergestellten Produkten wie Honig, Säfte und Holzarbeiten steht am Wochenende offen. Am Samstag hat der Trödelmarkt zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.