Trollblumenwiese bei Taupadel ist abgesperrt

Bürgel-Taupadel. Wiesenstück bei Bürgel ist derzeit nicht gefahrlos zu betreten

Der Naturschutzverein Eisenberg teilt mit, dass sich aufgrund des stark aufgeweichten Bodens im Bereich der Trollblumenwiese bei Taupadel die Wege dort in Schlammpfade verwandelt hätten, deren Nutzung an manchen Stellen gefährlich sei. Da als einzige Alternative nur das Ausweichen auf die geschützte Wiese selbst in Frage käme, habe man den Bereich zum Schutz der Wiese und der Besucher vorerst abgesperrt. Ein Zugang werde nicht möglich sein, bis die Witterung wieder abtrocknet.