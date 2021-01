Trotz Corona: 45 Paare sagten 2020 in Stadtroda „ja“

Trotz Corona-Pandemie haben sie sich getraut: 45 Paare gaben sich 2020 im Standesamtsbezirk Stadtroda das Jawort. „Das entspricht dem Durchschnitt der vergangenen Jahre“, sagt Standesbeamter Steffen Möbius.

Doch auch für seinen Berufsstand sei das vergangene Jahr nicht wie üblich verlaufen. „Eheschließungen mit Mund-Nasen-Bedeckung werden uns allen erstmals aus dem Jahr 2020 in Erinnerung bleiben. Das war schon gewöhnungsbedürftig, aber wichtig für den Schutz der Bürger.“

Am Jahresanfang 2020 habe sich die Hochzeitssituation in seinem Zuständigkeitsbereich zunächst optimistisch gestaltet, sagt der Standesbeamte. Anfragen, Anmeldungen und Planungen habe es etwa in gleichem Maße gegeben wie ein Jahr zuvor. So waren im Amt Ende 2019 für das Jahr 2020 insgesamt 27 Anmeldungen und Vormerkungen für Eheschließungen vermerkt.

Mit den ersten coronabedingten Einschränkungen im März veränderten sich jedoch die Rahmenbedingungen für Eheschließungen. So durfte nur eine begrenzte Personenzahl an der Trauung teilnehmen, Hygienemaßnahmen mussten umgesetzt und Vorschriften zum Infektionsschutz eingehalten werden. Das habe zur Folge gehabt, dass angemeldete Hochzeiten storniert und vorerst jeweils auf einen unbestimmten Tag verschoben worden sind. Das Umbuchen der Termine sei allerdings nur bedingt möglich gewesen. „Aufgrund gesetzlicher Regelungen müssen Ehen innerhalb von sechs Monaten nach Anmeldung beim Standesamt geschlossen werden. Wird die Trauung bis zum Ablauf dieser Frist nicht vollzogen, muss die Eheschließung erneut angemeldet und müssen die Voraussetzungen für die Ehe nochmals geprüft werden“, sagt Steffen Möbius. Weil bei vielen Paaren die Sorge groß gewesen sei, dass sich die Corona-Situation im Herbst und Winter 2020 wieder verschärft, seien im Laufe des Frühjahres feste Termine für den Großteil der verschobenen Eheschließungen vereinbart worden. Allerdings seien die meisten Trauungen, die im Jagd- und Wasserschloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ stattfinden sollten, im Trauzimmer des Standesamtes im historischen Fachwerkgebäude in der Stadtrodaer Altstadt durchgeführt worden. „Wichtig war für die Brautpaare, sich auf das Wesentliche zu beschränken und trotz allem, oder vielleicht gerade deshalb, den Bund fürs Leben zu schließen“, sagt Steffen Möbius.

Er informiert, dass es für 2021 schon zahlreiche Vormerkungen gibt und auch schon einige fest angemeldete Eheschließungen.

Der Standesamtsbezirk Stadtroda wird gebildet aus der Stadt Stadtroda, den Gemeinden der erfüllenden Gemeinde Stadtroda sowie den 22 Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler. Seit 2017 gibt es im Standesamtsbezirk Stadtroda acht Trauzimmer: die Trauzimmer im Rathaushof in Stadtroda und im Fürstensaal, das Herzog-Joseph-Zimmer, der Blaue Salon, das Empfangszimmer sowie die Silberkammer, das Malzimmer und der Fürstenkeller im Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Trockenborn-Wolfersdorf. 2019 sind im Standesamtsbezirk Stadtroda 44 Ehen geschlossen worden, 2018 waren es 40 Eheschließungen, 2017 gaben sich 41 Paare das Jawort und 2016 trauten sich 49 Liebende.