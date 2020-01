Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Erhöhung: Kita-Gebühren in Hainspitz im Mittelfeld

Der Beschluss des Elternbeirats steht zwar noch aus – doch werden absehbar die Elternbeiträge und auch die Höhe des Verpflegungsgeldes für die Kinder im Kindergarten „Parkwegmäuse“ in Hainspitz steigen. Die Erhöhungen hat der Gemeinderat Hainspitz am Dienstagabend einstimmig, bei einer Enthaltung, beschlossen. Verärgert sind einige Elternvertreter darüber, dass es vor zwei Jahren angekündigt war, dass es keine weitere Erhöhung geben werde. Vor zwei Jahren waren die Beiträge deutlich angehoben worden, um die Gemeinde finanziell zu entlasten und so eine Haushaltssicherung in Hainspitz abzuwenden, erinnerte Bürgermeister Jörg Lehmann in der Ratssitzung am Dienstag. Damals waren der Gemeinderat und Eltern zwischen Weihnachten und Neujahr zu einer „Krisensitzung“ eingeladen worden.

Eine solche wollte die Gemeinde den Eltern diesmal ersparen. Etwas erleichtert sind die Elternvertreter darüber, dass die Erhöhungen diesmal zumindest rechtzeitig angekündigt worden sind. Die Höhe des Verpflegungsgeldes soll zum 1. Mai von jetzt 3,40 auf 4,40 Euro pro Kind und Tag steigen. Auch wenn es die Gemeinde gemäß Kita-Gesetz nicht müsste: „Einen knappen Euro schießen wir weiterhin zu, mehr geht leider nicht“, erläuterte der Bürgermeister. Die Mehrkosten resultieren vor allem aus den steigenden Personalkosten für die Essensversorgung. Die Kosten für die Beschaffung von Lebensmitteln und das Essenkochen würden etwa die Hälfte des Preises ausmachen. Die Fixkosten für die Verpflegung durch die Landküche in Dothen könnten auch nicht reduziert werden, erläutert Ralf Batz als Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt im Saale-Holzland-Kreis, die der Träger des Kindergartens in Hainspitz ist.

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung sollen zum 1. September angehoben werden – von jetzt 160 Euro auf 170 Euro im Monat. Zu diesem Zeitpunkt greift die Novelle des Kita-Gesetzes mit dem zweiten beitragsfreien Kindergartenjahr, so dass es für die Eltern zumindest eine gewisse Entlastung gibt, sagt Batz. Der Awo-Chef und der Bürgermeister erklärten den Gemeinderäten und Elternvertretern auch, warum die Beiträge in Hainspitz angehoben werden.

Ein Grund ist der neue sogenannte Betreuungsschlüssel in den Kindergärten. Demzufolge wird mehr pädagogisches Personal benötigt, um die Kinder zu betreuen. Zudem hat die Kita in Hainspitz nach der Erweiterung seit wenigen Tagen eine neue Betriebserlaubnis. Nach dieser können jetzt 70 Kinder in der Einrichtung betreut werden, zehn mehr als zuvor nach der vorläufigen Betriebserlaubnis. In diesem Jahr kommt so zu den bisherigen Planstellen für Erzieherinnen eine neue dreiviertel Planstelle hinzu, die zu bezahlen ist. Außerdem steigen für die pädagogischen Fachkräfte, die der Kita-Träger Awo beschäftigt, die Tarifgehälter. Das sei nötig, um das Fachpersonal halten zu können. Die Awo liege mit ihren Tarifgehälter dennoch zehn bis 15 Prozent unter denen im öffentlichen Dienst.

„Im Vergleich zum Vorjahr sind es in Summe Mehrkosten von 52.000 Euro für die Kinderbetreuung“, sagte der Bürgermeister. Eine Summe, die die Gemeinde nicht aus eigener Finanzkraft abdecken könne, deshalb müssten in Hainspitz die Beiträge, die die Eltern zu zahlen haben, angehoben werden.

Auch in anderen Kommunen ist der finanzielle Aufwand für die Kinderbetreuung gestiegen. Dort werden die Mehrkosten zum Teil jedoch aus den Gemeindehaushalten abgedeckt. Dennoch bewegt sich die Höhe des Beitrags, den die Eltern für die Kinderbetreuung in Hainspitz zu zahlen haben, im kreisweiten Vergleich der Awo-Kindergärten noch immer im Mittelfeld. In Eisenberg liegt der Elternbeitrag in Awo-Kindergärten bei 172 Euro, in Bad Klosterlaunitz bei 182 Euro, in Hermsdorf und St. Gangloff gar bei 200 Euro. Wenig darunter liegen die Beiträge in Stadtroda und Schlöben mit 160 beziehungsweise 165 Euro. Preiswerter sind die Elternbeiträge in der Tälerdörfern mit 145 Euro und in Mörsdorf mit 115 Euro. Randkommentar dazu aus dem Gemeinderat: „In Mörsdorf ist im Unterschied zu uns ja auch Geld da.“