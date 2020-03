Seit Tagen sind in der Wohnung von Heidemarie Benz in der Straße der Stahlwerker in Crossen die Gegensprechanlage und der Türöffner defekt. Von ihrer zuständigen Hausverwaltung fühlt sie sich mit diesem Problem alleine gelassen.

Türöffner kaputt: Mieterin aus Crossen sucht Hilfe

Seit 16 Jahren wohnt Heidemarie Benz in der Straße der Stahlwerker in Crossen. Sie hat einige Hausverwaltungen und Ansprechpartner kommen und gehen sehen, aktuell ist die Vivet Asset Management GmbH, die in Gera ein Regionalbüro besitzt, zuständig. Dort kommt sie nach eigenen Aussagen mit einem Problem aber nicht weiter: „Seit 21. Februar sind meine Gegensprechanlage und der Türöffner kaputt.“ Bei jedem Klingeln muss sie zwei Stockwerke nach unten laufen, um die Haustür per Hand zu öffnen. Auch andere Mieter aus ihrem Hauseingang seien vom Ausfall der Anlage betroffen – „Nur bei zwei von insgesamt sieben Mietparteien funktioniert alles. Dass der Türöffner nun so lange nicht funktioniert, das sind doch keine Zustände.“

Mieter finden kein Gehör Ein Elektriker habe sich zwar die kaputte Anlage angesehen, sei dann aber unverrichteter Dinge wieder gegangen. „Die Hausmeister haben auch nur mit den Schultern gezuckt.“ Anfangs habe die Vivet einmal wöchentlich eine Sprechzeit in Crossen angeboten, sagt Heidemarie Benz. „Jetzt findet das nur noch alle 14 Tage statt oder fällt ganz aus.“ Weil sie ein Entgegenkommen der Hausverwaltung vermisst, wandte sie sich vergangene Woche an den Mieterschutzbund Gera, der auch den Saale-Holzland-Kreis betreut. Dessen Geschäftsführer Dietmar Rauh atmet am Telefon erst einmal tief durch, als wir ihn nach seinen Erfahrungen mit dem Unternehmen befragen. „Ich könnte Bücher darüber schreiben“, meint er. Einige Mieter aus Crossen hätten bereits die Hilfe des Mieterschutzbundes in Anspruch genommen. „Vor allem bei der Mängelbeseitigung hängt man bei der Vivet stark hinterher“, so Rauh. Im konkreten Fall werde er die Hausverwaltung schriftlich darüber informieren, dass Heidemarie Benz ihre Miete für die Zeit des Ausfalls der Klingelanlage um fünf Prozent mindert. Auftrag zur Reparatur ist ausgelöst Auf Nachfrage im Geraer Büro der Vivet Asset Management GmbH meldet sich am Montag wenig später Annika Schulze vom Objektmanagement mit guten Nachrichten für Heidemarie Benz: „Die Klingel- und Wechselsprechanlage ist defekt und muss komplett getauscht werden. Wir haben aber bereits ein Angebot vorliegen und haben den Auftrag am 24. Februar ausgelöst.“ Sobald das benötigte Material geliefert werde, könne die Reparatur beginnen.