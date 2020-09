Tuning-Szene trifft sich in Trotz

2014 organisierte Benjamin Radefeld mit dem „Team Eddy“ ein markenoffenes Tuningtreffen auf dem Geländer der Möbelwerke Thüringen in Eisenberg. Am Samstag, 12. September, sind Tuningfreunde nach Trotz eingeladen.

Eisenberg/Trotz. Benjamin Radefeld organisiert am 12. September ein markenoffenes Tuningtreffen in Trotz. Teilnehmer müssen sich vorher bewerben.

300 Tuningfreunde haben sich und ihre Schätze auf vier Rädern bereits für das Tuning-Treffen am Samstag in Trotz angemeldet. Für Veranstalter Benjamin Radefeld aus Eisenberg ist das Treffen ein Neuanfang, obwohl er Veranstaltungen dieser Art schon jahrelang organisiert. Doch bisher geschah das unter dem Dach des Vereins „Team Eddy“, nun übernimmt er als Ausrichter alleine die Verantwortung. „Es gibt einfach keine vergleichbaren Veranstaltungen hier bei uns in der Region“, meint der 30-Jährige.

Für das Treffen müsse man sich vorher zwingend mit einem Bild seines Fahrzeugs bei ihm bewerben. „Ich habe lieber 100 Autos weniger auf dem Platz stehen, dafür aber gute Qualität.“ Das schätzten auch die Besucher, die sogar aus der Schweiz und Österreich nach Ostthüringen kommen. „Manche kommen auch nur wegen der Thüringer Roster“, grinst Radefeld. Über die Jahre habe er sich ein großes Netzwerk aufgebaut, besucht selbst regelmäßig Tuning-Treffen – „einfach, weil es Spaß macht.“

Vom alten Mustang bis zum Audi A6 ist alles dabei

Wo gutes Tuning anfängt, lasse sich dabei gar nicht so leicht festlegen. „Es muss zum Beispiel nicht jedes Auto tiefer gelegt sein.“ Das Gesamtbild sollte einfach stimmen. So werde zum Treffen ein original erhaltener Porsche 964, Baujahr 1989, erwartet – „so etwas sieht man nicht alle Tage.“ Das Tuningtreffen am Samstag ist markenoffen, „vom alten Mustang bis zum Audi R 6 ist alles dabei.“ Auch Motorräder und Mopeds können auf den Platz rollen.

Drei DJs sollen für die passende Hintergrundmusik sorgen, für Essen und Getränke sei ebenfalls gesorgt. Maximal 1000 Besucher könnten am Samstag auf das Gelände des früheren Baumarktes eingelassen werden, die Vorbereitungen für so eine Veranstaltung seien unter Corona-Vorzeichen deutlich aufwändiger geworden. „Aber unser Hygienekonzept steht“, betont Benjamin Radefeld. Um lange Warteschlangen am Eingang zu vermeiden, denn jeder Besucher muss sich zwingend registrieren lassen, könnten Interessierte schon vorab eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten senden.

Radefeld ist selbst gelernter Kfz-Mechatroniker. „Ich war aber schon immer an allem fasziniert, was Räder hat.“ Privat schraubt er an seinem Audi A6, der momentan noch in der Werkstatt steht. „Wir bauen ein Luftfahrwerk ein und er bekommt größere Felgen, hoffentlich wird alles bis zum Samstag fertig.“

Tuning-Treffen am Samstag, 12. September, 10 bis 18 Uhr, Trotz, ehemaliges Baumarkt-Gelände am Ortsausgang Richtung Bürgel. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder sind frei. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis Samstag mit einem Bild seines Fahrzeugs per E-Mail an bewerbung.backtotheroots@yahoo.com bewerben. Auch Besucher können sich vorab mit Namen und Adresse registrieren.