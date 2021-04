Turmblasen in Crossen bei Aprilwetter

Crossen. Unverdrossen: Schlossverein Crossen lässt das Elstertal erklingen

Wirklich viele Crossener hatten sich am Ostermontag nicht in den Straßen der Gemeinde versammelt, um dem vom Schlossverein organisierten Turmblasen zu lauschen. So manchem dürfte wohl das Aprilwetter mit Schnee, Graupel und Regen im Wechsel mit angenehmeren Abschnitten an diesem Tag die Pläne verhagelt haben. Dennoch ließen sich die Musiker nicht lumpen und intonierten eine Melodie nach der anderen, die es dann durch die Luft über die Elstertalgemeinde trieb. Für den Zirkus im Winterlager, der derzeit auf dem Crossener Sportplatz verweilt, dürfte es am Osterwochenende eine willkommene musikalische Abwechslung gewesen sein.