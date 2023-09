Über 1.000 Euro von der christlichen Holzlandgemeinschaft für die Kinder der Awo-Kindertagesstätte

Bad Klosterlausnitz. Getreu dem Motto „Gemeinsam für den Ort“ fand auch dieses Jahr das durch die Christliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft organisierte Familienfest statt.

Unendlich dankbar und glücklich, vor allem aber auch immer noch sprachlos über so viel Herzlichkeit und Sinn für das Miteinander, durfte der Vorstand des Fördervereins der Awo Kindertagesstätte Knirpsenland einen Spendenscheck in Höhe von 1.135 Euro entgegennehmen. Überreicht wurde dieser durch die Mitglieder der ortsansässigen Holzland-Gemeinschaft. Getreu dem Motto „Gemeinsam für den Ort“ fand auch dieses Jahr durch die Christliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2016 erstmals ins Leben gerufene und eigens organisierte Familienfest statt. Rund 300 Gäste konnten ein umfangreiches Angebot aus Spiel, Spaß und Unterhaltung genießen.

Neben einer riesigen Hüpfburg, einer Kinderschminkstation, einer Mal- und Spielstraße und der Chance ein Feuerwehrauto mal ganz nah zu sehen, gab es auch ein reichliches Angebot an Speisen und Getränken. Preislisten und Kassen suchte man als Gast vergeblich, denn die Bruderhofgemeinschaft richtet das Fest seit Beginn an auf Spendenbasis aus, wobei der eingenommene Betrag im Anschluss immer einem gemeinnützigen Zweck zugutekommt. Ehrenamtlich unterstützt wurde der Nachmittag, an dem jeder Besucher auch einen Einblick in das Leben und Wirken der Gemeinschaft bekommen konnte, in seiner Planung und auch Umsetzung nicht nur vom im Januar 2023 neu gegründeten Förderverein und zwei Erzieherinnen der Awo Kindertagesstätte Knirpsenland, sondern wie seit Beginn der Festhistorie auch vom Feuerwehrverein Bad Klosterlausnitz und der Burschengesellschaft des Maibaumsetzens Bad Klosterlausnitz. Das Engagement von den jeweiligen Vorsitzenden der zuletzt genannten Vereine, Marco Tümmler und Kevin Steinbrücker, kam bei der Holzland-Gemeinschaft besonders gut an. Den aktuell rund 35 vor Ort lebenden und arbeiteten Mitgliedern der Gemeinschaft sei es sehr wichtig, sich zu integrieren und sich im und für den Ort gegenseitig zu unterstützen. Das wird ihnen in Bad Klosterlausnitz nicht schwer gemacht und darüber sind sie jeden Tag aufs Neue sehr dankbar. Auch im Jahr 2024 wird das Familienfest der Holzland-Gemeinschaft wieder im Veranstaltungskalender des Ortes zu finden sein. Egal ob Klein oder Groß, jeder ist willkommen und auch im kommenden Jahr werden sich die Mitglieder der Bruderhofgemeinschaft und ihre Unterstützer mit Sicherheit das ein oder andere Neue für diesen wunderschönen Nachmittag einfallen lassen.