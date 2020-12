Über 2 Promille: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt im Saale-Holzland – Dieb gestellt

Am Sonntag wollten Polizisten gegen 16.30 Uhr einen Dacia-Fahrer im Stadtrodaer Eigenheimweg kontrollieren. Der 34-Jährige habe jedoch die Anhaltezeichen ignoriert und setzte seine Fahrt fort. Am Amtsplatz wurde das Fahrzeug schließlich gestoppt. Da der Autofahrer laut Polizei vor Fahrtantritt diverse alkoholische Getränke konsumiert hatte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille bei dem Mann. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

An Tankstelle „nachgetankt“

Nachdem ein offensichtlich betrunkener Autofahrer bei ihm eine Flasche Alkohol erworben hatte, rief ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Bad Klosterlausnitz am Sonntagabend kurz vor 19.30 Uhr die Polizei. Die Polizisten fanden den 33-Jährigen neben seinem Dacia. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,75 Promille. Neben der entsprechenden Anzeige erfolgte ebenfalls eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Ausstehende Lohnzahlungen als Motiv für Diebstahl

Am Sonntagmittag beobachtete ein Zeuge, wie sich ein Dieb auf dem Gelände einer Baustelle in Rothenstein zu schaffen machte. Darauf angesprochen ließ der Mann das Diebesgut fallen und flüchtete. Aufgrund der Personenbeschreibung durch den Zeugen sei der Tatverdächtige in der Nähe auf einem Feldweg gestellt worden. Der 43-Jährige räumte die Tat ein und gab laut Polizei ausstehende Lohnzahlungen durch seinen Arbeitgeber, der die besagte Baustelle betreibt, als Motiv an.

