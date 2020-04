Familie Müller aus Gera gehörte am 27. April zu den zahlreichen Besuchern, die nach der corona-bedingten wochenlangen Schließung den Tiergarten in Eisenberg besucht haben.

Über 200 Besucher zur Wiedereröffnung im Eisenberger Tiergarten

Familie Müller aus Wolfsgefärth bei Gera besuchte am Montag den Tiergarten in Eisenberg. Am Nachmittag hatte Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter bereits über 200 große und kleine Gäste gezählt. Alle Besucher seien hinsichtlich der einzuhaltenden Hygieneregeln sehr diszipliniert gewesen. Die Müllers hatten sich im Übrigen bewusst für einen Ausflug nach Eisenberg, und nicht in den näher gelegenen Waldzoo in Gera entschieden. „Dort herrscht Maskenpflicht“, so die Familie. Das sei unter freiem Himmel eine Zumutung.