Über 30 Hektar großer Solarpark bei Schkölen nimmt Form an

Aktuell sind im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Heideland-Elstertal-Schkölen sowie zusätzlich auf der Internetseite der VG die Entwurfsunterlagen zur Photovoltaik-Freiflächenanlage Sausdorf bei Schkölen für die Öffentlichkeit einsehbar. Der Stadtrat von Schkölen hatte im Mai 2019 den Beschluss über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Projekt gefasst und schließlich zur Sitzung im November dieses Jahres auch den Planentwurf und dessen Auslegung mehrheitlich beschlossen.



Als Investor hat sich die Enerparc AG aus Hamburg beim Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur durchgesetzt. Auf dem Gelände des früheren Kiessandtagebaus „Schkölen-Nautschütz Südfeld“ soll eine rund 38 Hektar große Photovoltaikanlage errichtet werden, mit einer geplanten Leistung von 38 Megawatt. Die Flächeneigentümer – die Agrargenossenschaft Schkölen und die Firma Fritz Herrmann – hätten diesen Plänen bereits zugestimmt, sagte Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt (LL/BV/BI) zur Sitzung des Stadtrates im November. Denn obwohl die Böden nach Ende des Kiesabbaus rekultiviert worden sind, seien die Flächen zum Beispiel für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung nur bedingt geeignet.



Der Standort der geplanten Anlage, die sogenannte Wüstung Sausdorf, liegt zwischen den Schkölener Ortsteilen Zschorgula, Nautschütz, Pratschütz und Böhlitz. Dortige Anwohner sind von dem Solarpark zwar nicht direkt betroffen, da das geplante Gebiet unter anderem an drei Seiten von Wald umgeben ist, dennoch regt sich im Ortsteilrat Widerstand. In einer Stellungnahme, die sich unter anderem an den Thüringer Innenminister Georg Maier und Landrat Andreas Heller sowie an Bürgermeister Matthias Darnstädt richtet, spricht sich der Ortsteilrat ausdrücklich gegen das geplante Vorhaben einer „gigantischen“ Freiflächen-PV-Anlage aus.

Ortsteilrat: Solarpanele gehören auf Dächer und nicht auf Ackerland

„Solarpanele gehören auf Dächer und nicht auf Ackerland“, sagt Martina Ehlers-Tomancová, Ortsteilbürgermeisterin von Nautschütz, Zschorgula, Pratschütz und Böhlitz, auf Nachfrage. Es gebe eine Vielzahl von Dächern, deren Potenzial noch brach liege. Zudem habe der Ortsteilrat Bedenken bezüglich des Umwelt- und Naturschutzes, da die Anlage zum Teil in einem Wasserschutzgebiet liege. „Es gibt keine Erkenntnisse darüber, welche Auswirkungen der Bau und die Unterhaltung einer solchen Anlage auf ein Wasserschutzgebiet haben können“, sagt die Ortsteilbürgermeisterin. Außerdem befinde sich im Plangebiet ein Uhubrutgebiet und das Vorkommen streng geschützter Arten wie dem Blasspötter sei belegt. „Wir sind durch die noch aktiven Kiesgruben und die zahlreichen Windräder in der Region schon genug belastet, wir brauchen Erholungsräume für Mensch und Tier.“



„Muss dieser Solarpark wirklich sein?“, fragte auch Stadtrat Daniel Filipiak (LL/BV/BI), der zugleich Mitglied im Ortsteilrat von Nautschütz ist, zur Stadtratssitzung im November. Bürgermeister Matthias Darnstädt verdeutlichte daraufhin, dass die öffentliche Auslegung der Pläne dafür genutzt werden könne, Bedenken dagegen anzumelden. „Es gibt ja noch keinen festgenagelten Beschluss, dass die Maßnahme am Ende wirklich umgesetzt wird.“ Schkölen könnte mit dem Projekt aber einen weiteren wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten.

„Warum muss der Solarpark so groß werden?“, wollte zur Sitzung des Stadtrates Martina Ehlers-Tomancová wissen. Das seien vom Investor angestrebte Ziele, meinte der Bürgermeister. Und die Bereitschaft der Flächeneigentümer dafür sei da.

Info: Die Auslegung der Entwurfsplanung ist bis einschließlich 15. Januar 2021 verlängert worden. Die Unterlagen sind im Bauamt der VG Heideland-Elstertal-Schkölen, Außenstelle Schkölen, Naumburger Straße 4, einzusehen: Montag bis Mittwoch, 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr; Donnerstag, 8 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr; Freitag, 8 bis 11.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Zutritt zur Verwaltung aber nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 036693/4700 möglich. Zusätzlich sind die Pläne auf der Internetseite der VG unter www.heideland-elstertal.de auch online abrufbar.