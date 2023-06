Über eine Ausstellung im Eisenberger Rathaus

Eisenberg. Ute Tobisch aus Hainspitz stellt aktuell ihre Werke im Eisenberger Rathaus aus – Ein Gespräch über die Liebe zur Kunst

Das Detailgetreue, darauf komme es ihr an. „Die Augen sind besonders wichtig“, sagt Ute Tobisch. Aktuell stellt die Künstlerin, die sich auf Porträts von Tieren spezialisiert hat, einige ihrer Werke im Foyer des Eisenberger Rathauses aus. Zwei weitere Bilder hat die Hainspitzerin zum Gespräch mitgebracht, eines zeigt ein Stillleben, auf dem anderen blickt dem Betrachter ein hellbraunes Pferd entgegen. Besonders der realistischen Malerei habe sie sich verschrieben, sagt Ute Tobisch.

Schicht für Schicht

Bevorzugt arbeitet sie mit Pastellkreiden und -Stiften auf farbigen Künstlerpapieren. Bei letzterem handele es sich um eine Art Sandpapier, der Kreidestaub hafte daran. An einem Bild arbeite sie in der Regel zwischen 30 und 40 Stunden verrät sie. Bei den Tieren benötige sie zunächst eine Fotovorlage, die genau die Pose abbilde, die am Ende auch im Kunstwerk zu sehen sein soll. Ein Pferd würde schließlich nicht so lange stillhalten, sagt sie. Auch werde in mehreren Schichten gearbeitet, um besonders lebensechte Ergebnisse zu erzielen. Bei einem Hund etwa, berücksichtige sie von der Haut über das Unterfell bis zum Deckhaar alles. „Schichtmalerei“, nenne sich dieses Vorgehen. Jedoch nehme das Papier nur eine gewisse Anzahl von Schichten auf, in etwa vier bis fünf.

Entstanden sei die Leidenschaft für Tierporträts übrigens durch ihre Hündin Lieschen, die nicht nur treues Familienmitglied, sondern auch gern gewähltes Modell war. Viele Fotos habe sie zwar von der Hündin gehabt, doch irgendwann habe sie das Tier auch anders darstellen wollen, ein Foto sei schnell vergessen.

Schwärmen für die alten Meister

„In Ölmalerei liebe ich die alten Meister“, erklärt sie und schwärmt von den Mal- und Zeichentechniken des 17. Jahrhunderts. Auch in ihren Landschaftsbildern habe übrigens Hündin Lieschen häufig einen Platz gefunden. Wer genau hinschaut, entdeckt sie auch auf einigen Bildern, die im Rathaus in Eisenberg ausgestellt sind.

Die Leidenschaft zur Kunst hege sie schon seit jungen Jahren. Damals habe sie unter anderem bei den Jenaer Malern Hans Lasko und Johannes Cibis gelernt. Auch sei sie langjähriges Mitglied im Zeichenzirkel der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gewesen. „Malerei hat mich immer interessiert“, sagt Ute Tobisch. Auch beruflich habe sie 30 Jahre lang, wenn auch auch auf eine andere Art, kreativ sein dürfen – als Grafik Designerin. Vor zwei Jahren habe sie schließlich wieder intensiv angefangen zu malen. Vieles habe sie sich online selbst angeeignet, etwa bei einer Kunstakademie in den Niederlanden.

Was sie nach all den Jahren noch immer daran begeistere, zu malen und zu zeichnen? Es sei einfach ein innerer Antrieb, sagt Ute Tobisch. Nach kurzem überlegen fügt sie hinzu: „Was sehr schön ist, ist die Übergabe“. Wenn etwa ein Tierporträt auf Auftrag gezeichnet werde und das fertige Werk an den Besitzer gehe, der darauf sein Tier erkennt, sei dies besonders schön und manchmal auch bewegend.

Ausstellung in Hainspitz geplant

Wie lange die aktuelle Ausstellung im Eisenberger Rathaus noch zu sehen sein wird, sei noch offen, sagt Tobisch und kündigt im gleichen Atemzug direkt eine weitere geplante Ausstellung an. So präsentieren fünf Hainspitzer Maler ihre Werke in der Kirche in Hainspitz vom 5. August bis 2. September. Jeder habe einen ganz anderen Stil, kündigt Ute Tobisch an. Neben ihren eigenen Werken werden demnach Bilder von Günther Häfner, Christa Blachnik, Hans-J. Hartmann und Juliane Rödiger präsentiert. Die Vernissage soll voraussichtlich am Samstag, 5. August ab 19 Uhr stattfinden.