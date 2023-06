Überladener Transporter: Autobahnpolizei findet am Hermsdorfer Kreuz Beutegut im Wert von 135.000 Euro

Polizisten haben am Donnerstag gestohlene Wechseltrichter im Wert von 135.000 Euro auf der Ladefläche eines Transporters am Hermsdorfer Kreuz gefunden.

Hermsdorf. Autobahnpolizisten haben am Donnerstag am Hermsdorfer Kreuz einen Transporter kontrolliert. Auf der Ladefläche fanden sie Wechseltrichter, die mit einem Diebstahl in Bayern in Verbindung stehen.

Autobahnpolizisten ist am Donnerstagvormittag am Hermsdorfer Kreuz auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin ein Transporter aufgefallen. Laut Polizei habe das Fahrzeug überladen ausgesehen. Bei einer Kontrolle habe der Transporter 5,4 statt der erlaubten 3,5 Tonnen gewogen.

Daraufhin haben die Polizisten einen Blick auf die Ladefläche geworden und eine große Menge an Wechseltrichtern entdeckt, wie sie in Solarparks zum Einsatz kommen. An einigen Trichtern habe Gras geklebt. Weiterhin seien die elektrischen Leitungen abgeschnitten gewesen. Das habe den Verdacht des Diebstahls nahegelegt.

Das Beutegut habe einen geschätzten Marktwert von 135.000 Euro und stehe in Verbindung mit einem Diebstahl in Bayern. Dort sei am Donnerstag die Entwendung von Wechselrichtern aus zwei Solarparks einer Firma aus Mainburg bekannt geworden.

Der 31-jährige Fahrer sei vorerst festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Regensburg habe einen Haftantrag gestellt. Die Ermittlungen leite die Kriminalpolizeiinspektion Jena.

