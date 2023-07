Überlebensgroße Statuen bei den Kunsttagen in Stadtroda

Stadtroda. Neun weitere Künstler aus umliegenden Regionen werden erwartet.

Noch ist es recht ruhig am Rande von Stadtroda. Ab und an dröhnen die Motorsägen der Holzkünstler, jedoch sind noch nicht alle da. Zum sechsten Mal versammeln sich Künstler zu den „Kunsttagen“ aus allen Regionen an einem kleinen, etwas versteckten Platz in Stadtroda. Das idyllisch gelegene Künstlerparadies liegt abseits der Fußgängerzonen und einfach so verirrt sich wahrscheinlich niemand dort hin. Die Straße endet und ein Schotterweg führt weiter zu den kleinen Werkstätten.

Kunsttage über Stadtgrenze hinaus bekannt

„Es stimmt. Unser Symposium findet etwas abseits statt. Aber wir sind mittlerweile bekannt. Die Leute wissen, dass sie hier Kunst erwartet. Der Bürgermeister war auch schon hier“, sagt Frank Langmann, der die Kunsttage in Stadtroda organisiert. Am Montagvormittag waren noch nicht alle Künstler da. Sie sollen erst im Laufe des Tages nach und nach eintrudeln. Es werden insgesamt neun Künstler erwartet. Den weitesten Weg haben die beiden Künstler Silvio Ukat und Anja Hoffmann aus Glauchau.

Auf dem Gelände, auf dem sich in der Woche die Künstler austoben dürfen, stehen bereits große und kleine Skulpturen. Manche eher abstrakt, manche bildlich. Alles von den Künstlern selbst angefertigt. Der Plan ist, dass die Künstler die Woche jeden Tag an neuen Werken arbeiten. Interessierte seien willkommen. Sie können sich die bereits fertigen Skulpturen, Drucke und Bilder ansehen oder auch bei der Entstehung dabei sein. Einen starren Zeitplan oder ein festgelegtes Motto gibt es nicht. Frank Langmann sagt, dass es meist zum Abend hin länger wird.

Antike Druckerpresse im Einsatz

Neben den ersten Skulpturen aus Holz, die man bei Betreten des Symposions wegen ihrer Größe sofort sieht, gibt es auch Arbeiten aus verschiedenen Steinarten. Es stehen bereits helle und rechteckige Sandsteine bereit, die in den kommenden Tagen von den Künstlern bearbeitet, geformt und ausgestellt werden. Die Künstlerin Christine Blacha hat etwas Besonderes dabei. Sie steht vor einer alten Druckerpresse, die sie selbst für ihre eigene Kunst nutzt. Frank Langmann schätzt das antike Stück auf über hundert Jahre. Sie wurde von einem Künstlerkollegen verschenkt. Die Presse steht auf einem Unterbau, der ursprünglich zu einem Grammophon gehörte. Auch dieses Unikat kann ab sofort von Gästen bestaunt werden.

Künstlern über die Schulter schauen

„Ich bin schon von Anfang an dabei. Allerdings habe ich mich erst die letzten Jahre getraut meine Drucke auch auszustellen und öffentlich zu präsentieren“, sagt Christine Blacha. Die Druckerei, das Bearbeiten von Reliefs und Holzschnitt sind ihre kreativen Hobbys. Von Künstlerkollegen bekommt sie Zuspruch für ihre Kunst. Christine Blacha wird die nächsten Tage weiter an ihren Werken arbeiten. Interessierte seien willkommen sich die kunsthandwerkliche Arbeit anzusehen. Momentan widmet sie sich einem Relief. Das Holzstück gefiel ihr vor allem wegen der natürlichen und groben Struktur, die es bereits mitbrachte. Es sind schon einige Formen zu erkennen. Das fertige Relief soll thematisch Richtung Marine gehen.

Am kommenden Samstag soll dann die Vernissage statt finden. Ab 17:00 Uhr werden im Beckertal 14 in Stadtroda allerlei Gäste erwartet. Nachdem die Gäste sich von den Fertigkeiten der Künstler überzeugt haben, soll es neben musikalischer Untermalung noch Getränke und einen Grill geben.