Übung macht den Meister

Wohl fast jeder Autofahrer hat das schon erlebt: Die Straße ist rutschig glatt und das Auto macht in der Kurve plötzlich nicht das, was es soll. Ein routinierter Fahrer weiß sich in solchen Situationen normalerweise zu helfen. Diejenigen, denen die Erfahrung fehlt oder die nötige Konzentration hinterm Lenkrad, landen dann schnell mal mit ihrem Gefährt an einem Baum oder im Straßengraben oder – im günstigen Falle – auf dem Acker neben der Fahrbahn.

Vor allem junge Fahrer, denen die Erfahrung fehlt und die sich oftmals selbst überschätzen, reagieren in solchen Gefahrensituationen falsch. Mitunter mit fatalen Folgen. So besagt es die Unfallstatistik des Thüringer Innenministeriums aus dem Vorjahr. Ein Fahrsicherheitstraining kann schon Fahrschülern und Fahranfängern helfen, das richtige Manöver am Lenkrad zu üben für brenzlige Situationen. Aber auch langjährige Autofahrer können damit noch für neue Situationen lernen. Das bringt am Ende Sicherheit auf die Straßen in Thüringen und auch im Saale-Holzland. Und es erspart viel Ärger, Geld und Aufwand und den Einsatz von Rettungskräften und Feuerwehren bei Unfällen.