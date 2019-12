Ultimative Silvestertipps für ganz Kurzentschlossene

Party in der Dorfkneipe oder gemeinsam mit Familie oder Freunden. Die meisten Saale-Holzländer haben ihre Pläne für die Silvesternacht und den Rutsch ins neue Jahr längst geschmiedet. „Wir sind seit einigen Wochen restlos ausverkauft“, sagt denn auch Christian Schmied, der gesellige Sanitärhandwerker aus Eisenberg, der nicht nur für die Bar-Tänze, sondern zum wiederholten Male auch für die größte Silvesterparty im Saale-Holzland-Kreis in der Eisenberger Stadthalle verantwortlich zeichnet.

Auch ins Asia-Haus am Eisenberger Markt, wo bis zum Montag noch das Plakat fürs Silvesterbüffet im Schaufenster hing, ist kein Reinkommen mehr. „Wir haben kurzfristig noch weitere Anmeldungen bekommen, weil anderswo eine Feier abgesagt wurde, unsere Plätze sind nun alle belegt“, war am Tag vor dem letzten Tag des Jahres vom Personal zu erfahren.

Tanz und Tafeln auf dem Rittergut

Wer Lust auf eine große organisierte Feier hat, ist hingegen im Rittergut Nickelsdorf noch willkommen. Die Straße hinauf in den Crossener Ortsteil ist nach der Sanierung in diesem Jahr wieder offen und gut befahrbar. „Und für die Heimreise bieten wir einen Shuttle-Service an“, sagt Steffi Friebel vom Gastgeber-Verein Ländliche Kerne. Hoch oben auf dem Rittergut kann ab 18 Uhr nach dem Sektempfang bei Speisen vom Büffet, Tanz zur Live-Musik der Band Cori, Tombola und einer brasilianischen Showeinlage bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Das Jahr 2020 wird mit einem Feuerwerk im Hof des Rittergutes und mit – je nach Wetter – schönster Aussicht auf die Silvester-Feuerwerke in den umliegenden Orten begrüßt. Für ganz Kurzentschlossene ist Organisatorin Steffi Friebel auch am Silvestertag noch mobil auf der Rufnummer 0172 35 19 443 erreichbar.

Im Irish Pub „The Sherlock Holmes at Slaughterhouse in der Eisenberger Altstadt wird gleich zweimal auf den Jahreswechsel angestoßen – um Mitternacht zu deutscher und um Mitternacht zu irischer Zeit. Die Party steigt um 20 Uhr. Reservierungen sind möglich unter info@sherlock-holmes.pub

Wer das neue Jahr etwas geruhsamer begrüßen will, kann sich in der Silvesternacht auch aufmachen nach Thiemendorf. Dort wird der Posaunenchor eine halbe Stunde vor Mitternacht zum Konzert blasen. In der Bushaltestelle als Treffpunkt für alle, die den Jahreswechsel gemeinsam erleben möchten. Denn der Platz in der Kirche ist für den recht großen Thiemendorfer Posaunenchor zu eng.

Besinnliches in den Gotteshäusern

Wer das alte Jahr besinnlich ausklingen lassen möchte, ist zu Silvester bereits um 15 Uhr im Kirchsaal des Diakoniezentrums Bethesda in Eisenberg willkommen. Dort erklingt „Irische Musik mit Besinnung“. In der Klosterkirche zu Bad Klosterlausnitz lädt der Verein zur Förderung der Kirchenmusik um 22.45 Uhr zu einem Silvesterkonzert in der „Rauhnacht“ ein. Es erklingt Vokalmusik zwischen Weihnachten und Dreikönigstag mit dem Ensemble voicemade aus Leipzig.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres 800 Jahr Kirche in Eisenberg lädt die Stadtkirche in der Kreisstadt um 17 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl ein. Das neue Jahr kann man dann in der Eisenberger Stadtkirche am 1. Januar um 10 Uhr in einem Gottesdienst mit Sektempfang begrüßen. Also dann: „Prosit Neujahr“ – wo auch immer im Saale-Holzland-Kreis.