Umzug in die neue Grundschule Königshofen am liebsten im Oktober

Königshofen. Drei Millionen Euro wird die Neugestaltung der Grundschule insgesamt kosten.

„Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite“, verkündet die sympathische Stimme des Navigationsgerätes. Eine sanierte Schule, deren Baufortschritt heute inspiziert werden soll, ist zunächst nicht zu sehen. Die Baustelle der Grundschule „Heinrich Heine“ liegt ein wenig versteckt. Ein paar Meter weiter taucht sie auf. Ein Gebäude in Pastell mit barrierefreien Zugängen soll künftige Schülergenerationen willkommen heißen.

„Die Schulen sind ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit. Dafür bemühen wir uns um eigene und Fördermittel“, sagt Landrat Andreas Heller, der lange als Lehrer tätig war. Drei Millionen Euro wird die Neugestaltung der Grundschule insgesamt kosten, informiert Landtagsabgeordneter Mario Voigt. „Schulen auf dem Land wollen wir besonders fördern, damit die Kinder nicht so lange im Bus sitzen müssen.“ Noch sind die 130 Schülerinnen und Schüler im Ausweichquartier in Crossen untergebracht. Zum Ende der Herbstferien – so der Wunsch aller Beteiligten – soll der Umzug nach Königshofen erfolgen.

Trotz Ausschreibung erhielten einige Gewerke aus der Region den Zuschlag. Das freut besonders Bauingenieurin Annett Schimming. „Die Absprachen funktionieren aufgrund der kurzen Wege nahezu perfekt.“ Pünktlich sei der Bau nach den Sommerferien im vergangenen Jahr gestartet. Trotz Schwierigkeiten, wie Schimming erläutert. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch mit den Nachwirkungen von Corona zu tun. Es gab Lieferengpässe, zum Beispiel bei Beton.“ Auch der Baugrund habe in dem Teichgebiet aufgrund von Niederschlägen kurzzeitig Kopfschmerzen bereitet. Wahrlich explodiert seien seit der Planung im Jahr 2018 die Baupreise, so dass aus den ehemals 2,1 nunmehr 3,0 Millionen Euro wurden.

Leidenschaftlich beschreibt die Bauingenieurin, die in den Siebzigerjahren hier zur Schule ging, was der Einrichtung Gutes widerfährt. So werde zum Beispiel der Speiseausgabenbereich komplett saniert. Ein Treppenhaus entstand, das es vorher nicht gab. „Die Schulleitung ist seit Beginn in die Planung involviert. Sie wünscht sich ein grünes Klassenzimmer und Umkleidebereiche – beides realisieren wir gern.“ In der Umkleide werden die Schüler demnächst ihre Jacken und Schuhe aufbewahren können, denn zum Unterricht gehe man in Königshofen in Hausschuhen.

Auch das Farbkonzept sei durchdacht, betont Schimming. „Der Fußboden wird grau marmoriert, jede Etage erhält – passend zu den Türen – eine andere Farbe. Das Treppenhaus wird in einem zarten Grau gehalten.“ Alle außer den vor zehn Jahren installierten Toilettentüren werden erneuert. Heizkörper und Halterungen desgleichen. Mehrkosten verursachten laut Schimming Kabelstränge, die durch das gesamte Haus gezogen werden mussten. „Zusammen mit den Versorgungsleitungen werden die Leitungen für die Digitalisierung der Schule verlegt“, erklärt die Ingenieurin.

Bis Oktober gibt es auf der Baustelle noch viel zu tun. Unter anderem muss die rote Hortküche vom Baustaub befreit und gereinigt werden. Auch die Außenanlagen bedürfen einer Schönheitskur. Besonders erfreut sind der Landrat und sein Erster Beigeordneter Johann Waschnewski über die unmittelbare Nähe der Schule zum Dorfkindergarten. Beide finden das praktisch. „So werden gemeinsame Projekte zwischen Kindergarten und Grundschule möglich sein, was sich sicher vorteilhaft für beide Seiten auswirkt.“