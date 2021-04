Unbekannte beschmieren Seniorenzentrum in Stadtroda

Stadtroda. In Stadtroda haben Unbekannte mehrere Schmierereien an der Seniorenbegegnungsstätte hinterlassen. Die Täter konnten anschließend flüchten.

Verantwortliche der Seniorenbegegnungsstätte in Stadtroda haben am Montag mitgeteilt, dass Unbekannte am Wochenende die Briefkastenanlage, einen Teil der Fassade und eine Mülltonne mit unleserlichen Schmierereien verschandelt haben.

Der Sachverhalt wurde durch die vor Ort eingesetzten Beamten bestätigt. Wie die Polizei mitteilte, verewigten sich der oder die Täter mit einem blauen Edding mittels unleserlichen Schriftzügen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.