Unbekannte klauen in Hermsdorf Werkzeug von geparkten Kleintransportern

Hermsdorf. Gleich zwei Mal haben unbekannte Werkzeug-Diebe in Hermsdorf zugeschlagen. Dabei gingen sie nach ein und demselben Muster vor.

Auf Werkzeug hatten es unbekannte Diebe am Montag in Hermsdorf abgesehen. Der oder die Täter bedienten sich laut einer Polizeimeldung jeweils an den Ladeflächen geparkter Kleintransporter. Ort des erstens Diebstahls war am Morgen der Grünstädter Platz. Hier wurde laut Polizei Werkzeug im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages geklaut.

Abends war der Tatort dann der Käthe-Kollwitz-Platz. Wieder verschwand Werkzeug, wieder von einem abgestellten Kleintransporter. In diesem Fall beziffert die Polizei den Schaden auf "mehrere tausend Euro". Die Beamten prüfen nun, ob beide Taten zusammenhängen.