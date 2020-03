Das unüberlegte Experimentieren mit selbstgebauten Böllern führte zu einem Wiesenbrand in Eisenberg. (Symbolbild)

Eisenberg. Ein Zeuge hörte in Eisenberg einen lauten Knall, dann stieg Rauch von einem Grundstück auf.

Unbekannte setzten mit selbstgebauter Pyrotechnik Wiese in Brand

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte setzten mit selbstgebauter Pyrotechnik Wiese in Brand

Am frühen Sonntagabend wurde der Polizei ein Brandfall in Eisenberg nahe einer Gartenanlage gemeldet. Ein Zeuge hörte einen Knall und sah anschließend zwei Personen mit ihrem Fahrrad schnell weg fahren, so die Polizei.

Anschließend konnte er Rauchentwicklungen wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter vermutlich durch Zünden von selbstgebauter Pyrotechnik eine Grasfläche von 3 x 5 Metern in Brand gesetzt haben. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor sich der Brand weiter ausbreitete. Es entstand geringer Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region