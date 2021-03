Unbekannter Aufräumer

Für die Naturfreunde, die am Sonnabend Krötenschutzzäune aufgebaut haben, war es eine rundum gelungene Aktion. Das Wetter spielte mit, die Gruppe war gut gelaunt und hoch motiviert. Zudem sind die Helfer bereits so gut eingespielt, dass alle Arbeiten in zweieinhalb Stunden erledigt werden konnten. Chapeau! Nicht einmal über absolut rücksichtslose Raser mussten sich die Mitglieder des Natur- und Heimatvereins Tälerdörfer und ihre Unterstützer dieses Jahr ärgern. Im Gegenteil, da wurde freundlich gehupt, gewinkt und Zustimmung zur Aktion bekundet.

Es kommt noch besser: Zum jährlichen Aufbau der Schutzzäune gehört für die fleißigen Helfer immer dazu, gleich den Müll aufzusammeln, der in den Straßengräben landet. Bisher seien die Müllsäcke stets prall gefüllt gewesen. Am Sonnabend aber gab es nicht viel aufzulesen. Es hat so ausgesehen, als wenn schon jemand saubergemacht hätte, sagte Vereinsvorsitzende Regina Nothnagel. Vielleicht war dem auch so – zum Beispiel beim Aufstellen des Verkehrsschildes, das Autofahrer auf die Krötenwanderung aufmerksam machen soll und Tempo 60 von ihnen verlangt. Wenn doch nur immer alles so reibungslos klappen würde! Vielleicht würde sich dann auch jemand finden, der künftig den Vereinsvorsitz übernehmen möchte...