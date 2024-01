In Hermsdorf brannte der Anhänger eines Autos (Symbolbild).

3000 Euro Schaden Unbekannter setzt in Hermsdorf Pkw-Anhänger in Brand

Hermsdorf In Hermsdorf hat ein Unbekannter den Anhänger eines Autos in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Neujahr, gegen 3 Uhr, setzte ein bislang Unbekannter einen auf dem Parkplatz des Brückencenter in der Eisenberger Straße in Hermsdorf abgestellten Pkw-Anhänger in Brand.

An diesem entstand dabei ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugen. Hinweise nehmen die Kontaktbereichsbeamten in Hermsdorf unter der 036601 41410 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der 036428 640 entgegen.

