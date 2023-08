Unterbodnitzer Bürgermeister Sven Kraft: Wir sehen keine Perspektive Verwaltungsgemeinschaft

Unterbodnitz. Ein Jahr nach der Wahl – So geht es den neuen ehrenamtlichen Bürgermeistern im Landkreis. Teil 11: Sven Kraft, Unterbodnitz

Er ist der neue Bürgermeister, jedoch nicht neu in der Lokalpolitik. Seit 2014 sitzt Sven Kraft im Gemeinderat und war zuvor erster Beigeordneter, Erfahrung auf dem Gebiet brachte er also schon mit, als er zum Bürgermeister gewählt wurde. „Ich wusste, was auf mich zukommt“, sagt er. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit taten sich drei große Baustellen auf. Der hauptberufliche Feuerwehrmann setzte sich für den Bau einer Löschwasserzisterne ein. Das gestaltete sich als schwierig, denn es gab Probleme mit dem Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler.

Insgesamt führte die Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler zu Frust, weswegen ein Wechsel zur Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal angestrebt wird. „Der Wechsel hätte auch finanzielle Vorteile. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Wir sind einfach unzufrieden, so wie es läuft. Wir sehen da keine Perspektive“, sagt der Bürgermeister.

Umstrittener Sendemast

Ein weiterer Diskussionspunkt ist ein 5G-Mobilfunkmast, der in Unterbodnitz errichtet werden soll. Aufgrund von Gesundheitsbedenken einiger Bürger organisierte Sven Kraft einen Informationsabend zusammen mit der Telekom, der Dialoginitiative „Deutschland spricht über 5G“ und dem Bundesamt für Strahlenschutz. Eine Bürgerumfrage hatte ergeben. dass der größte Teil der Unterbodnitzer keine Bedenken hat den Sendemast errichten zu lassen und von dem besseren Netz zu profitieren.

Sven Kraft möchte in der Frage neutral bleiben und versuchen konstruktiv zu diskutieren. Das Thema erhitze einige Gemüter, jedoch wird der Gemeinderat über die Beantragung des Sendemasts entscheiden. Ihm sei wichtig, dass er nicht seine persönlichen Meinungen, sondern die der Bürger vertritt. „Die Gemeinde sind wir alle“, sagt er.