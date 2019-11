Unternehmer aus Hainspitz fördert Mitarbeiter aus Afghanistan

Vier Jahre lebt Khodayar Hemmati, der aus Afghanistan stammt, mittlerweile in Deutschland. „Meine Mutter und meine Geschwister sind geblieben“, erzählt der 30-Jährige auf Deutsch. Einmal im Monat versuche er, mit ihnen zu telefonieren, die Lage sei unübersichtlich: „Einen Tag ist alles gut und sie können ganz normal auf die Straße gehen. Dann wieder ist es zu gefährlich und sie müssen drinnen bleiben.“ Er selbst lebt aktuell in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Jena, fährt jeden Tag mit dem Auto zu seiner Arbeitsstelle nach Hainspitz.

„Khodayar ist seit gut anderthalb Jahren bei uns angestellt“, erzählt Carsten Scholz, Geschäftsführer der Hainspitzer Bauchemie Handel GmbH. „Er hat sich super entwickelt, ist handwerklich sehr begabt und betreut heute Baustellen selbstständig in ganz Deutschland.“ Den Kontakt vermittelte damals Undine Wachsmann, Beraterin für die berufliche Integration ausländischer Fach- und Arbeitskräfte bei der Handwerkskammer für Ostthüringen. „Ich habe Khodayar auf der Messe Immigra in Jena getroffen“, erinnert sie sich. Der junge Mann hatte zu Hause in Afghanistan jahrelang als Fliesenleger gearbeitet und suchte nun eine Tätigkeit in dieser Richtung. „Ich habe ihm geraten, es mit einem Praktikum zu versuchen.“ Undine Wachsmann tritt mit Hemmatis zuständiger Vermittlerin im Jobcenter und dem Betreuer in der Ausländerbehörde in Kontakt. „Dann habe ich eine Anzeige von Herrn Scholz gelesen, der Mitarbeiter suchte. Wir haben uns bei ihm vorgestellt, eine Probearbeit vereinbart und das lief gut.“ Die Hainspitzer Firma hat sich auf Fußbodenbeschichtungen spezialisiert. „Wir verlegen zum Beispiel fugenlose Böden in Kliniken oder Tiefgaragen“, so Scholz. Daher habe die handwerkliche Vorbildung des jungen Flüchtlings sehr gut zu seinem Anforderungsprofil gepasst.

Dass Migranten im Handwerk einen Job finden, sei eher die Ausnahme, weiß Undine Wachsmann. „Dafür braucht es oftmals Vorkenntnisse, wie die Kenntnis von DIN-Normen, die in der Regel nur eine deutsche Ausbildung vermitteln kann.“ In der Industrie hingegen könne vieles angelernt werden. Außerdem scheitere es bei vielen Bewerbern an der Sprache. „Die Sprache zu beherrschen, ist der erste und wichtigste Schritt.“ Khodayar Hemmati besuchte ein halbes Jahr lang einen Deutschkurs, büffelte dann in Eigenregie weiter. „Er versteht alles, auch die Kunden sind zufrieden“, sagt sein Chef Carsten Scholz. Aktuell nimmt sein Mitarbeiter an einer berufsbezogenen Sprachförderung in Jena teil. Vor wenigen Wochen hat er seine Fahrprüfung bestanden, darf nun – auch privat - einen Firmenwagen nutzen.

„Ich fühle mich wohl“, sagt Khodayar Hemmati. Er habe ein paar Freunde gefunden, auch die Kollegen seien alle nett. Seine Aufenthaltserlaubnis gelte noch sechseinhalb Jahre.

„Ich freue mich, dass die Vermittlung in diesem Fall so gut geklappt hat, denn deutsche Unternehmen brauchen Fachkräfte“, betont Undine Wachsmann von der Handwerkskammer. Und es sei auch nicht selbstverständlich, dass sich wie im beschriebenen Fall ein junger Mann aus Afghanistan so gut entwickele. „Es ist sehr schwierig, in diesem Land Bildung zu erhalten“, weiß sie. Oft würden Kinder die Schule nur wenige Jahre besuchen. Da sei eine Vita wie die von Khodayar Hemmati, der zehn Jahre an einer Realschule in der afghanischen Provinz Helmand lernen konnte, die Ausnahme.

Die Förderung der beruflichen Integration ausländischer Fach- und Arbeitskräfte ist ein Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern und wird aus Mitteln des Freistaates Thüringen finanziert. Das Projekt startete zum 1. Januar 2018 und läuft bis 31. Dezember 2020. Zielgruppe sind Migranten, Asylbewerber, Geduldete und Flüchtlinge mit Wohnsitz und Bleibeperspektive in Thüringen, vorrangig im Alter zwischen 16 und 35 Jahren. Zu den Aufgaben des Projektes gehört die Beratung und Unterstützung von Unternehmen sowie die persönliche Begleitung von Flüchtlingen während der Berufsausbildung/Qualifizierung. Außerdem wird Teilnehmern beim Zugang zum regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie bei der individuellen Qualifizierungs- und Berufswegplanung geholfen. Beraten werde zudem zu Berufsanerkennungsverfahren. (Quelle: Handwerkskammer Gera)