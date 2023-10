Unternehmer Thomas Heidler hilft dem Waldbad in Trockenborn-Wolfersdorf

Trockenborn-Wolfersdorf. Tiefbauer unterstützt viele soziale Projekte im Saale-Holzland-Kreis.

Thomas Heidler kann nicht anders. Eröffnet sich dem im Landkreis ansässigen Bauunternehmer die Möglichkeit, soziale Projekte zu unterstützen – er fackelt nicht lange. Irgendwann jedoch ist es genug. Wenn da nicht die jungen Frauen vom Voltigierverein Gera – Sankt Gangloff gewesen wären, die Heidler dann doch noch für sich einnahmen.

Das verstorbene Voltigierpferd musste durch ein neues ersetzt werden, dem passte aber der Sattel des Vorgängerpferdes nicht. „Die Frauen haben ihr Anliegen mit so viel Herzblut vorgetragen, dass ich ihnen den Wunsch nach einem neuen Sattel schließlich erfüllt habe“, sagt Heidler. Sponsoring koste Geld, „aber mir macht es Spaß, Gutes zu tun.“

Für die Allgemeinheit gibt der Unternehmer gern Geld aus. In Tröbnitz hatte der TÜV Spielgeräte gesperrt, es fehlte Geld für Zement. Heidler habe auch hier gern geholfen. Verkehrsschulungsgeräte für Polizei und DRK, Brandfibel für die Grundschule, die Liste sei lang, sagt er und lacht.

Ein besonderes Faible entwickelte Heidler für das Waldbad in Trockenborn-Wolfersdorf. Hier gehen unter anderem die Fliesen für den Aufenthaltsraum und die Reparatur der Pumpe auf sein Konto. „Die Gemeinde hätte das nicht stemmen können. Weder hätten wir das Geld aufbringen können, noch die technischen Möglichkeiten gehabt“, bekennt Bürgermeister Siegfried Häfner bei einem Rundgang durch die Schwimmstätte und öffnet die Falltür zur Pumpe, die nun wieder tadellos funktioniere. „Der Verein und das Bad liegen mir am Herzen“, sagt Heidler. „Ich habe leider nicht die Zeit, aktiv im Verein mitzuwirken, kann aber auf andere Weise helfen.“ Mithilfe seiner Bohrtechnik habe er die Wasserleitung für den neuen Matschplatz verlegt und die entsprechenden Löcher gebohrt. „Das waren immerhin 26 Stück, wenn wir die alle hätten buddeln müssen...“, wirft Waldbadchef Veiko Hanf mit entsprechendem Minenspiel ein.

Der tatkräftigen Unterstützung engagierter Menschen wie Thomas Heidler könne von Vereinsseite nicht genug gedankt werden, findet Hanf. „Es soll doch weitergehen. Schlimm wäre es, eines Tages erkennen zu müssen, dass doch alles umsonst war.“ Auf das Bad könne und wolle die Gemeinde nicht verzichten, bekräftigt Bürgermeister Häfner. „Es ist identitätsstiftend für Trockenborn-Wolfersdorf und es bringt Geld ein.“ Badegäste von nah und weiter weg wüssten das Bad inmitten der Natur zu schätzen. „Sie kommen aus Jena, Pößneck, Triptis oder Eisenberg“, betont Veiko Hanf und Siegfried Häfner ergänzt: „Solche Einrichtungen wie unser Waldbad werden in Zukunft nur noch aus privater Initiative heraus bestehen können.“

Veiko Hanft denkt bei all dem nicht nur ans Schwimmen. „Das Bad kann ein Raum für Begegnung sein. Es ist gesundheitsfördernd, dient der Erholung und ist touristischer Anziehungspunkt.“ Vier Rettungsschwimmer habe der Verein in der vergangenen Saison ausgebildet, um den Badebetrieb aufrechterhalten zu können. Bürgermeister Häfner freut sich, dass die Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde in letzter Zeit besser geworden sei. „Nur gemeinsam können wir etwas für unser Dorf bewirken.“ Thomas Heidler kann dem nur beipflichten. Das nächste Projekt, das seiner Unterstützung bedarf, kommt bestimmt.