Unternehmerpreis 2022: Eisenbergerin auf Platz 1

Eisenberg. Es geht um unternehmerische Verantwortung: Firmeninhaber aus Camburg, Hermsdorf und Eisenberg landeten auf den ersten drei Plätzen

Von 4500 im Saale-Holzland-Kreis ansässigen Unternehmen seien etwa 80 Prozent kleinere Firmen mit unter 25 Mitarbeitern, so Landrat Andreas Heller (CDU) im Rahmen seiner Ansprache zur diesjährigen Preisverleihung „Unternehmer in Verantwortung“ im Kaisersaal des Eisenberger Schlosses. Bereits zum 14. Mal wurde der Unternehmerpreis nun vergeben. Die hiesigen Unternehmen würden für ausreichend Arbeitsplätze sorgen und die Wirtschaft im Kreis sichern, dafür danke er allen Unternehmern, sagte der Landrat. Insgesamt acht Vorschläge seien für den Preis eingegangen und von einer Fachjury bewertet worden. Verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel das Betriebsklima, Familienfreundlichkeit, soziales und regionales Engagement und Nachhaltigkeit spielten bei der Bewertung eine Rolle. Nominiert werden konnten kleine Betriebe mit maximal 25 Angestellten.

3. Platz geht an Stahlbau Wilfried Sachse

„Neben der Industrie sind wir auch ein Handwerkerstandort“, erläuterte Benny Hofmann (parteilos), der Bürgermeister von Hermsdorf, in seiner Laudatio für Wilfried Sachse. Dieser wurde von der Jury mit dem 3. Platz als „Unternehmer in Verantwortung“ ausgezeichnet. Die Firma Maschinen und Stahlbau Wilfried Sachse wurde im Jahr 1993 gegründet. Zu den Aufgaben der aktuell 7,5 Beschäftigten zählt zum Beispiel der Bau von Treppen und Geländern sowie die Herstellung von Kaufteilen. Im kommenden Jahr könne das Unternehmen sein 30-jähriges Bestehen feiern, sagte Hofmann. Je nach familiärer Situation könne in der Firma von Wilfried Sachse mit den Arbeitszeiten variiert werden. Auch engagiere sich das Unternehmen für zahlreiche Projekte sowie ortsansässige Vereine, unter anderem unterstütze er den Faschingsclub und den Handballverein.

Camburger Familienunternehmen in 9. Generation

Sie spreche nun über ein echtes Traditionsunternehmen, sagte Dorothea Storch, die Bürgermeisterin von Dornburg-Camburg. So gebe es die Firma Karl Trübner Tief- und Landschaftsbau, ein Bauunternehmen aus Camburg, bereits seit stolzen 268 Jahren.

Geführt werde das Familienunternehmen mittlerweile in der 9. Generation, so Dorothea Storch. Die Firma verfügt über derzeit 25 Mitarbeitende, die neben dem Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau auch im Bereich Landschaftsgestaltung sowie Projektentwicklung tätig sind. Seit 2020 sei nun Oscar Trübner Geschäftsführer und Mitinhaber. Es sei eine große Verantwortung, eine solche Familientradition fortzuführen, die den größten Respekt verdiene, so Dorothea Storch.

Das Unternehmen verzichte auf Aufträge, die zu weit weg sind, damit die Mitarbeitenden abends zuhause sein könnten, viele von ihnen würden ihr ganzes Leben in der Firma bleiben, so die Bürgermeisterin. Regelmäßig werde für Fortbildungen gesorgt, ein Sommerfest sowie ein Weihnachtsfest veranstaltet. Auch an das SOS-Kinderdorf werde gespendet und die örtliche Feuerwehr habe schon oft das Firmengelände für Brandschutzübungen nutzen dürfen, zählte sie einige Punkte auf. Im letzten Jahr habe es so viel Schnee gegeben, auch hier habe die Firma Trübner tatkräftig unterstützt und bei den Räumarbeiten geholfen. In Camburg seien die Straßen längst frei gewesen, als in Jenas Straßen noch alles dicht gewesen sei, erinnerte sich die Bürgermeisterin.

Die Schülerband der Ganztagsschule Milda sorgte für den musikalischen Rahmen der 14. Preisverleihung "Unternehmer in Verantwortung". Foto: Julia Grünler

1. Platz geht an Konstanze Scheunemann

Das Handwerk als Wirtschaftsmacht von nebenan sei tief in der Region verwurzelt, sagte Udo Ritter von der Handwerkskammer für Ostthüringen und stellte in seiner Ansprache den diesjährigen 1. Platz vor.

Diesen verlieh die Jury Konstanze Scheunemann vom Friseursalon Beautique aus Eisenberg. Ein partnerschaftliches Miteinander sowie die Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten seien ihr ein besonders wichtiges Anliegen, so Ritter. In dem Unternehmen, das im November 2016 gegründet wurde, arbeiten heute drei Angestellte und eine Auszubildende. Neben gemeinsamen Betriebsausflügen gebe es im Unternehmen von Konstanze Scheunemann eine faire Entlohnung, Betriebskrankenversicherungen und die Einführung einer familienfreundlichen 4-Tage-Woche. Scheunemann engagiere sich sozial und regional, so unter anderem durch das Ausstatten von Modenschauen für das Stadtfest in Eisenberg.

Auch habe sie über die Initiative „Handwerk hilft“ bundesweit die Handwerkskollegen des von der Flut zerstörten Ahrtals mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro unterstützt, indem sie drei Tage lang für den guten Zweck frisierte. Seit März 2021 habe sie die ersten Kunden in ihrem neuen Salon begrüßen können, der um einen Barbershop erweitert wurde, sagte Ritter zudem. Hier biete sie zwei aus dem Irak stammenden sehr gut integrierten und anerkannten Berufskollegen als Friseurmeisterin betriebswirtschaftliche Unterstützung und die Perspektive einer vollständig eigenen Selbstständigkeit. Dies sei gelebte Integration, erläuterte Udo Ritter.