Unterschriften-Sammlung für eine Ehrenbürgerwürde

Andrea Zimmer, die ehemalige Chefin des Aerobic Turnvereins in Eisenberg, hat die Stadt Eisenberg und den Saale-Holzland-Kreis über den Aerobic-Sport national und international bekannt gemacht. Für die Stadtratsfraktion des Bundes der Selbstständigen (BDS) in Eisenberg ein guter Grund, sie für eine Ehrenbürgerwürde vorzuschlagen. Doch der Eisenberger Stadtrat tut sich mit dem Antrag der BDS-Fraktion offenbar schwer.

Nach dem neuen Regelwerk des Stadtrates für die Vergabe städtischer Auszeichnungen und Würdigungen fand die Debatte dazu hinter verschlossenen Türen statt – und offenbar nicht nach dem Wunsch der BDS-Fraktion. Nach Kenntnis dieser Zeitung soll der Antrag deshalb zurückgezogen worden sein. Die Hoffnung auf eine Würdigung der Aerobic-Pionierin für Eisenberg haben Mitglieder der Fraktion hingegen nicht aufgegeben.

Eisenbergs Sportwelt unterstützt Antrag der BDS-Fraktion

Unterdessen ist die Eisenberger Sportwelt gemeinsam mit der BDS-Fraktion aktiv geworden: Mit einer Unterschriften-Sammlung für die Ehrenbürgerwürde für Andrea Zimmer. „Wir haben in kurzer Zeit schon etwa 180 Unterschriften zusammen“, sagt die heutige ATV-Vorsitzende Maria Lippoldt. Binnen weniger Stunden hätten Passanten auf dem Steinweg sich in die Unterschriftenlisten eingetragen. Die Stimmensammlung im Verein gehe erst noch richtig los. Bis Ende Oktober soll die Sammlung dauern. Auch in den sozialen Netzwerken powert der ATV für eine städtische Würdigung seiner ehemaligen engagierten Vorsitzenden. Auf Facebook gibt es dafür viel Zustimmung und von User Scott Limpiar Retouch die Forderung, dass nicht nur eine Handvoll Personen über eine solche Würdigung entscheiden dürfe.

Listen für Unterschriften liegen inzwischen aus beim ATV und im Foyer der LVM-Versicherung am Schützenplatz. Und laut Post auf Facebook sollen die ab Mittwoch auch bei der Bäckerei Eckart im Steinweg für weitere Unterschriften ausliegen.