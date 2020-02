In Stadtroda verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten einen Fernseher. (Symbolbild)

Stadtroda. In Stadtroda sind unbekannte Täter in eine Wohnung eingedrungen und haben einen Fernseher samt Kabeln mitgenommen.

Unverschämte Diebe stehlen Fernseher aus Wohnung in Stadtroda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unverschämte Diebe stehlen Fernseher aus Wohnung in Stadtroda

In Stadtroda sind unbekannte Täter in eine Wohnung am Brauhausplatz eingedrungen und haben einen Fernseher samt Kabeln mitgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Diebe durch einfaches Aufdrücken der Tür Zugang zur Wohnung verschaffen. Ob noch andere Sachen gestohlen wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Die Tatzeit wird auf den 04.02 bis 06.02. geschätzt.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Arbeitsunfall in Sägewerk - 56-Jähriger schwer verletzt

Rentner lässt in Drogerie Vibrator und mehrere Packungen Gleitcreme mitgehen