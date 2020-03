UPDATE: Waldkliniken vorbereitet auf Corona-Fälle

Ab Dienstag ist die Corona-Notfallambulanz an den Waldkliniken Eisenberg in Betrieb. Am Sonntagabend hatte der Krisenstab der Waldkliniken Eisenberg mitgeteilt, „den Notfallplan der Bundesregierung ab sofort proaktiv und vollumfänglich umzusetzen“. Das heiß im Klartext: Die Waldkliniken rüsten sich zum Corona-Notfallzentrum für den Saale-Holzland-Kreis um.

Die Notfallambulanz für Patienten mit Fieber und Infektsymptomen wird von der Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung aus Erfurt, die auch verschiedene Medizinische Versorgungszentren im Saale-Holzland unterhält, am Montag mit Hochdruck eingerichtet. Dafür stellt das Krankenhaus die Räume der bisherigen proktologischen Praxis mit einem Seiteneingang in das Klinikgebäude zur Verfügung.

Der Erfurter Mediziner Volker Kielstein. Foto: Archiv

„Wir werden am Dienstag erst einmal mit einem kleinen Team anfangen. Dann muss je nach Bedarf aufgestockt werden“, sagt der Erfurter Mediziner Volker Kielstein. Das Personal komme aus dem eigenen Unternehmen. Doch könnte es knapp werden, weil einige Mitarbeiter bereits ausgefallen sind, da sie als Kontaktpersonen in Quarantäne sind oder weil sie auf die Schnelle keine Betreuung für die Kinder finden.

Um die Waldkliniken zu einem Pandemie-Notfallzentrum umzurüsten, hat das Krankenhaus alle geplanten Operationen verschoben. „Mit der zeitweiligen Umnutzung der Klinik für Orthopädie erfüllen die Waldkliniken ihre Verantwortung als kommunales Krankenhaus und leisten damit einen wesentlichen Beitrag als Grund- und Regelversorger zur Sicherung der Bevölkerung im Saale-Holzland-Kreis“, heißt es weiter aus den Waldkliniken. Zudem gibt es in den Waldkliniken seit Sonntag ein generelles Besuchsverbot.

Corona-Verdachtsfälle und andere Patienten werden strikt getrennt

Zum Schutz der Patienten wurde am Montag ein neues Wegeleitsystem installiert, das ab Dienstagmorgen in Kraft tritt. So werde gewährleistet, dass andere Notfall-Patienten von den Patienten, die Symptome einer Corona-Infektion haben, strikt getrennt werden und jeglicher Kontakt zwischen diesen Patientengruppen verhindert wird, heißt es aus dem Krankenhaus. Am bisherigen Eingang der Proktologie-Ambulanz wird die Fieber- und Infektambulanz eingerichtet, die vom Team Kielstein betreut wird. Für alle anderen Patienten, die wegen Notfällen ins Krankenhaus müssen, ist ab Dienstag die bisherige Notaufnahme der zentrale Patientenzugang.

Für schwere Krankheitsfälle stehen bislang acht Intensivbetten an den Waldkliniken mit den notwendigen Beatmungsgeräten zur Verfügung. Für den Anfang sei das ausreichend. Mit einem Anstieg zunehmender schwerer Corona-Fälle müsse die Zahl der Betten für die Intensivbetreuung aber unbedingt aufgestockt werden, heißt es aus den Waldkliniken. Und auch, dass das Krankenhaus dabei auf die „Hilfe von außen“ angewiesen sein werde.

Ansprechpartner und Anlaufstellen bei Fragen zu Corona - Der Saale-Holzland-Landkreis hat in seinem Servicecenter ein Bürgertelefon für Fragen zur Corona-Thematik eingerichtet. Es ist über die bekannte Behördennummer 115 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. - Die Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz ist erreichbar, Telefon 0361/573 81 50 99. Außerhalb der Sprechzeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 erreichbar. - Die Hausarztpraxis Dr. Rudolf Wolter, Heergraben 8 in 07774 Camburg, ist eine Anlaufstelle zur Probenentnahme, Telefon 036421/225 80. - Das Medizinische Versorgungszentrum Kielstein hat ebenfalls zentrale Anlaufstellen zur Probenentnahme eingerichtet. Die Anlaufstelle fürs Saale-Holzland ist in Jena, An der Ringwiese 1. Zudem wurde eine Videosprechstunde eingerichtet unter der Nummer 0361/601 09 30. - Die Informationen zur Corona-Thematik werden stetig im Internet unter www.saaleholzlandkreis.de aktualisiert.