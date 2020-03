Uwe Berndt tritt an zur Bürgermeisterwahl

Bürgermeister Uwe Berndt kandidiert erneut für dieses Ehrenamt in der Gemeinde Crossen

Uwe Berndt kandidiert wieder für das ehrenamtliche Bürgermeisteramt in der Gemeinde Crossen. Der Kreisverband der Linken im Saale-Holzland-Kreis schickt den Amtsinhaber nach dem Votum der Crossener Genossen zur Bürgermeisterwahl am 26. April 2020 ins Rennen.

„Seit 2014 hat Uwe Berndt die Geschicke der Gemeinde im Elstertal geleitet und in dieser Zeit Crossen weit über die Kreisgrenzen hinweg bekannt machen“, heißt es in einer Mitteilung der Linken im Saale-Holzland. Nicht zuletzt der Rückkauf des Crossener Schlosses ins Kommunaleigentum, die Belebung des Klubhauses, die Einbeziehung der Bürger in relevante Entscheidungen und der engagierte Kampf um den Schulstandort Crossen waren Kriterien, welche den Kreisvorstand der Linken veranlassen, die Kandidatur von Uwe Berndt zu unterstützen.

Zu seinen Zielen bei einer Wiederwahl zum Bürgermeister erklärt Uwe Berndt: „Es gibt Begonnenes, das ich fortführen will. Dazu gehören die Sanierung im Rosenthal, der Erhalt des Schulstandortes und natürlich der Erhalt des Schlosses und die Suche nach einem Investor dafür.“

Knut Meenzen, Sprecher des Kreisverbandes erklärt: „Wir hoffen, dass mit Uwe Berndt die Gemeinde Crossen mit ihren Ortsteilen erfolgreich weiterentwickelt werden kann und durch die bereits begonnene Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden auch über Kreisgrenzen hinweg die gesamte Region profitiert.“ Aus linker Sicht werde vor allem die von Uwe Berndt geschaffene Transparenz bei anstehenden Entscheidungen in der Gemeinde und die Beteiligungsmöglichkeiten für die Crossener geschätzt, welche aktiv in offenen Arbeitsgruppen mitgestalten können.