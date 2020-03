Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen kurzfristig abgesagt

Kein Wunderland der Träume

Die Veranstaltung „Wunderland der Träume“ am Samstag in der Stadthalle Eisenberg hat der Veranstalter aufgrund des Corona-Virus und der behördlichen Auflagen kurzfristig abgesagt. Die Veranstaltung wird auf einen neuen Termin verschoben, teilt die Agentur Hainich Concerts mit. Sobald dieser Termin fest stehe, werde er mitgeteilt. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Kein Mühltallauf

Eisenberg. Der 49. Eisenberger Mühltallauf, der am 21. März stattfinden sollte, ist abgesagt worden. „Wir können es nicht vertreten, dass sich vielleicht Läufer im Mühltal anstecken“, sagt Günther Stierand, Vorsitzender des Mühltallaufvereins und Gesamtleiter des Mühltallaufes. Eine Verschiebung des Laufes auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 ist kein Thema, „da der Terminkalender mit Läufen schon jetzt vollgepackt ist. Es wäre nicht fair gegenüber anderen Laufveranstaltern, wenn wir jetzt unseren Lauf an einen Tag X ansetzen, an dem schon andere Läufe organisiert werden.“ Bis Freitag lagen laut Stierand 250 Voranmeldungen vor.

Kein Heimatabend

Thalbürgel. Der Vorstand des Fördervereins Museum Zinsspeicher hat beschlossen, den öffentlichen Heimatabend mit Lichtbildervortrag am Dienstag, 17. März, um 18.30 Uhr abzusagen. Die Veranstaltung wird auf einen späteren geeigneten Zeitpunkt verschoben und bekanntgegeben.

Fettnäppchen spielt nicht

Kahla . Die Veranstaltung mit dem Kabarett Fettnäppchen in Kahla am Sonntag im Eiskaffee Frozzen Dream, findet nicht statt. Grund hierfür sind die aktuellen Auflagen der Gesundheitsbehörden. Diese machen es unmöglich eine derartige Veranstaltung sicher durchzuführen. Die Sicherheit der Gäste hat größte Priorität. Daher wird um Verständnis gebeten. Die Karten behalten ihre Gültigkeit und der Ersatztermin ist der 8. November 2020. Infos unter 03663/404011.

Skat in Gröben fällt aus

Gröben. Das für heute vorgesehene Skatturnier im Gröbener Vereinshaus „Zur Linde“ entfällt, teilt der Organisator mit.

Ob das nächste Skattreffen, das am 18. April in Gröben geplant ist, stattfinden kann, werde zeitnah entschieden und bekannt gegeben.

Kein Hermsdorfer Gespräch

Hermsdorf. Das für Montag, 16. März, angesetzte Hermsdorfer Gespräch mit Referenten und Buchautor Bodo Förster muss gleichfalls ausfallen, teilen die Organisatoren mit.

Kein Boys’ Day am 26. März

Stadtroda. Der für Donnerstag, 26. März, geplante Boys‘ Day am Asklepios Fachklinikum Stadtroda entfällt. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie habe sich das Klinikum entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Zum Boys‘ Day erhalten männliche Jugendliche Einblicke in Arbeitsfelder, die als „typische Frauenberufe“ gelten.

Briefmarkenbörse abgesagt

Jena. Auch die am 21. März geplante Briefmarkenbörse im Stadtteilzentrum Lisa in Jena fällt aus. Die Jenaer Philatelisten verweisen auf ihre Herbstbörse am 17. Oktober.