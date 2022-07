Verein bietet in Eisenberg Wasser- und Bodenuntersuchungen an

Eisenberg. Bürger können die Qualität des eigenen Brunnenwassers oder den Boden des heimischen Gartens analysieren lassen

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie ist ein eingetragener Naturschutzverein und bietet am 14. Juli 2022 auf einer Beratungsveranstaltungen in Eisenberg den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren.

In der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr können Interessierte im Gotthard-Pabst-Raum im Steinweg 36 ihre selbst mitgebrachten Wasser- und Bodenproben untersuchen lassen. „Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden“, heißt es in der Ankündigung. Dazu sollen die Bürger frisch abgefülltes Wasser – circa 1 Liter wird empfohlen – in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie zum Beispiel Schwermetalle oder auf Brauchwasser- beziehungsweise Trinkwasserqualität überprüft werden. Bei solchen Vorort-Terminen können zwar aus technischen Gründen nur Nitratgehalt und pH-Wert des Wassers ermittelt werden, weitergehende Untersuchungen bis hin zu mikrobiologische Wasseranalysen werden im Nachgang in einem Labor durchgeführt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Insgesamt 500 Gramm Boden von mehreren Stellen des Gartens

Auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung werden entgegengenommen. „Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt circa 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen“, so die Erläuterung.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, Umweltanalytik und umweltrelevante Themen der Öffentlichkeit verständlich zu machen.