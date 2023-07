Verein vergibt bis zu 3000 Euro für regionale Projekte im Saale-Holzland-Kreis

Die Klosterruine in Stadtroda ist ein toller Veranstaltungsort.

Saale-Holzland-Kreis. Der Verein Aktionsgruppe Saale-Holzland will regionale Kultur fördern und sucht Bewerber

Theaterspiel in ehrwürdigen Gemäuern, Bandcontest oder Sommernachtsball im Park, Freilichtkino im Klostergarten oder ein Mittsommer-Picknick-Konzert auf der Wiese – der Verein Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland will die Region mit neuen Ideen beleben. Gesucht werden Aktionen zur Kultur im Saale-Holzland. Veranstaltungen, die Kultur fördern und sichtbar machen, Kulturangebote die zum Verweilen und Mitmachen, zum Austausch und zum Kennen lernen beitragen. Dabei kann es sich um eine eintägige Veranstaltung oder eine mehrtägige Aktion handeln. Insbesondere sollen auch neue Formate unterstützt werden.

Die Aktion muss in der Leader-Region, also im Saale-Holzland-Kreis, Bad Köstritz, ländliche Ortsteile der Stadt Jena mit weniger als 150 Einwohnern, stattfinden. Das können etablierte Veranstaltungsorte sein, aber auch der Dorf- oder Marktplatz, die Straße, ein Parkplatz, eine Grünfläche, ein leerstehendes Gebäude, der Innenhof oder das historische Gemäuer und vieles andere mehr. Die Fläche muss öffentlich zugänglich sein und der Veranstalter muss berechtigt sein, dort eine Veranstaltung durchführen zu dürfen.

Von Bürgern für Bürger

Bewerben können sich natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Sitz in der Leader-Region Saale-Holzland. Auch eine Bewerbung von Kindern und Jugendlichen ist zusammen mit einem verantwortlichen Erwachsenen oder dem Schulförderverein möglich. Von der Förderung ausgeschlossen seien kommerzielle Projekte, Projekte mit wahlkampfbezogenem Charakter und politische Parteien. Ebenso sind von der Förderung Personen, Vereine und Institutionen ausgeschlossen, die durch rassistische, radikale, diskriminierende oder fremdenfeindliche Aktivitäten bekannt sind.

Die Bewerber sollen einen Wunschtermin zwischen März und November 2024 wählen. Sollten noch keine konkreten Termine vorliegen, so reiche die Angabe zum gewünschten Monat. Ziel sei es, möglichst in jedem Monat eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Bis zu 3.000 Euro pro Aktion stehen für Sachkosten zur Verfügung. Im Gegenzug engagieren sich möglichst viele Menschen (mindestens fünf Personen) für die Umsetzung der Veranstaltung und leisten mindestens 25 gemeinsame ehrenamtliche Stunden. Bis zu neun Projekte können in den Genuss der Förderung kommen.

Verein und Landratsamt entscheiden

Eine Jury aus Vertretern des Vereins RAG Saale-Holzland und des Landratsamtes wählt die besten Veranstaltungen aus. Bei der Bewertung werden Kriterien wie Kulturcharakter, Neuartigkeit, Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Zudem würden bei der Auswahl eine möglichst ausgewogene räumliche und zeitliche Verteilung der Veranstaltungen übers Jahr hinweg bedacht.

Auf der Seite www.rag-sh.de findet sich das Bewerbungsformular. Das soll ausgefüllt, unterschrieben und bevorzugt per Mail an info@rag-sh.de gesendet werden. Der Beginn der Bewerbungsfrist ist der 12. Juli 2023. Das Ende der Bewerbungsfrist ist der 30. September 2023.