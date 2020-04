Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vergabe von Preisen des Kreises vereinheitlicht

Bislang hatten verschiedene Modalitäten für die Verleihung von Umweltpreis, Denkmalförderpreis sowie Kultur- und Kunstpreis des Saale-Holzland-Kreises gegolten. Ab diesem Jahr wird die Vergabe vereinheitlicht. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Kreistag am 11. März gefasst und neue Richtlinien dazu auf den Weg gebracht.

Die Termine zum Einreichen von Vorschlägen, die über den Preis entscheidenden Gremien und die Form der Verleihung werden in den Richtlinien vereinheitlicht. So ist künftig – nach rechtzeitiger Bekanntmachung und dem Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen – für alle Preise der 30. Juni der Termin für die Abgabe von Vorschlägen. Über die Preisvergaben entscheiden die Mitglieder des zuständigen Kreistagsausschusses. Die Verleihung der Preise erfolgt durch den Landrat des Saale-Holzland-Kreises in einer geeigneten Veranstaltung in würdiger, öffentlichkeitswirksamer Form – also nicht mehr zwingend in einer Kreistagssitzung.

Die Preise sind mit Preisgeldern in unterschiedlicher Höhe dotiert, unterstützt von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Die Richtlinien treten mit der für den 25. April geplanten amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Vorschläge sind damit ab sofort möglich.

Vorschläge für den Förderpreis für Denkmalpflege/Denkmalschutz 2020 sind an das Bauordnungsamt des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis, Postfach 1310, 07602 Eisenberg, E-Mail: bv@lrashk.thueringen.de zu richten. Vorschläge für den Kultur- und Kunstpreis 2020 sind an die Stabstelle Landkreisförderung im Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Postfach 1310, 07602 Eisenberg, E-Mail: kreisfoerderung@lrashk.thueringen.de zu senden. Vorschläge für den Umweltpreis sind an das Umweltamt des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis, Postfach 1310, 07602 Eisenberg, E-Mail: umwelt@lrashk.thueringen.de einzureichen. Weitere Informationen zu den Preisen bietet die Internetseite des Landkreises www.saaleholzlandkreis.de