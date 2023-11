Vergangenes für die Zukunft

Saale-Holzland Frank Kalla über naturwissenschaftliche Sammlungen

Es gibt Menschen, für die sind Naturkundemuseen oder eben das Phyletische Museum in Jena der blanke Horror. Überall ausgestopfte Tiere, Skelette oder in Alkohol ertränkte Würmer und aufgespießte Insekten. Mit ein wenig Glück schaut man bei einem Blick um die Ecke in die glasigen Augen eines großen Braunbären.

Sicherlich, all diese Präparate waren einst Lebewesen, die ihren Platz im Ökosystem beziehungsweise in der Biosphäre inne hatten. Und ja, man muss Knochen- oder Schmetterlingssammlungen nicht unbedingt toll finden, aber man sollte sie wenigstens als unverzichtbar zur Kenntnis nehmen.

Denn unverzichtbar sind die Sammlungen für die Gegenwart und die Zukunft. Ohne Nachweise von Tierarten, die es vielleicht vor 100 Jahren in einer Region gegeben hat, wäre es nicht möglich, Rückschlüsse auf den Zustand gegenwärtiger Ökosysteme zu ziehen. Und künftigen Generationen bliebe mit dem Blick in die Vergangenheit versperrt, wie sich in 100 oder 200 Jahren die Tier- und Pflanzenwelt vor Ort verändert hat.

Naturkundemuseen sind deshalb genauso wichtig wie Kunstsammlungen, städtische Archive oder Zeughäuser. „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ Dieses Zitat von Helmut Kohl wird heute und auch in Zukunft seine Gültigkeit behalten.