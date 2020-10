Verkehrseinschränkungen in Eisenberg

Verkehrsbehinderungen in Ludwig-Jahn-Straße

Noch bis Ende Oktober ist in der Ludwig-Jahn-Straße mit Einschränkungen für den Straßenverkehr zu rechnen. Grund sind zu Wochenbeginn gestartete Bauarbeiten im Auftrag des Bioheizkraftwerks Eisenberg (BHE) zur Erneuerung der Fernwärmetrasse. Im Bereich der Hausnummern 43 und 32 muss die Straße geöffnet werden, damit die neuen Leitungen an das zentrale Fernwärmenetz angebunden werden könne. Die eigentliche Bauzeit wird voraussichtlich bis 23. Oktober andauern.

Die Sicherung und Umleitung des Verkehrs war auf Anordnung der Unteren Verkehrsbehörde auszuschildern. Festgelegt sind in der verkehrsrechtlichen Anordnung auch die wöchentlichen Entsorgungstage: Der Restmüll wird mittwochs abgeholt, Altpapiertonne und die Gelbe Tonne werden montags geleert.

Sperrung in der Hohen Straße

Die Hohe Straße in Eisenberg ist an Freitag, 9. Oktober, im Bereich der Hausnummer 7 halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Verkehrseinschränkung erstreckt sich auf den Zeitraum von 7 bis 13 Uhr. Das hat die Untere Verkehrsbehörde in Eisenberg mitgeteilt.

Für diesen Zeitraum sind Baumfällungen in der Hohen Straße geplant.