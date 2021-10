Vernünftige Entscheidung

Angelika Munteanu über das Fällen von Bäumen im Klimawandel.

Im Klimawandel ist das Fällen von Bäumen schon fast zu einem Tabuthema geworden. Dafür, dass im denkmalgeschützten Eisenberger Schlossgarten geschützte alte Bäume fallen müssen, braucht es auch eine Ausnahmegenehmigung, abgesegnet vom Bauausschuss des Eisenberger Stadtrats. Die hat es gegeben und die Entscheidung war eine vernünftige. Denn auch ein Baum hat ein vorbestimmtes Lebensalter. Ist es erreicht, droht er hinfällig zu werden und damit zur Gefahr für jeden, der daran vorbeigeht, oder für Häuser, die daneben stehen.

Im Falle der Winterlinde Nr. 62 im Schlosspark hat die Stadt ihr Bestes getan, dem altem, maroden Baum das Leben noch um fast 15 Jahre zu verlängern. Von wildem Hantieren mit der Kettensäge, vielleicht gar, um dem Gestaltungsziel für eine der bedeutendsten Parkanlagen in Thüringen näher zu kommen, kann also keinesfalls die Rede sein. Jetzt ist der alte, bereits geflickte Baum – wie drei weitere – tatsächlich an seinem Lebensende angekommen. Die Verkehrssicherheit auch im Park zu gewährleisten, ist die Pflicht der Kommune.

Entscheidend ist, dass für die zu fällenden Bäume Ersatz gepflanzt wird, um die Klimabilanz in der Kreisstadt zu sichern. Der Ersatz wird kommen. Auch wenn noch offen ist an welcher Stelle, wird neues Grün den Eisenbergern und auch der Umwelt zugute kommen.