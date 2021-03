Versagen auf der ganzen Linie

Manch’ Leser wird sich erinnern: Gerade eine Woche ist es her, dass Markus Gleichmann vom Saale-Holzland-Kreis forderte, Corona-Schnelltestzentren einzurichten. Vom CDU-Landrat war der Linke-Politiker abgewiesen worden: Das falle nicht in den Wirkungskreis des Kreises.

Die Teststrategie vom Bund kam zwei Tage später und – wie zu erwarten – wurden die Kreise in die Pflicht genommen. Ab Mittwoch können sich nun tatsächlich auch Saale-Holzländer kostenlos testen lassen. Spät, aber immerhin. Von Tests für Schüler vor Schulbeginn etwa ist aber noch immer nicht die Rede.

Das Versagen bei der Pandemie-Bewältigung ist riesig. Nicht nur beim Testen. Vor allem auch beim Impfen. Und es zieht sich durch wie eine Linie von Brüssel über Berlin bis Eisenberg: Dass die Impfstoffbeschaffung in die Hose geht, war absehbar. Nicht ohne Grund trägt EU-Kommissionschefin von der Leyen den Spitznamen Flinten-Uschi. Deutschlands Gesundheitsminister ist für viele nur noch der Ankündigungsminister. Dazu Lobbyismus und Maskenaffäre.

Und die CDU immer mit dabei. Den Christdemokraten in Thüringen täte es also gut, sich in Zurückhaltung zu üben, statt sich wahlkampfgetrieben an der Landesregierung abzuarbeiten.

Und was bleibt dem Bürger? Vielleicht ein Urlaubstrip nach Moskau mit einer Spritze Sputnik V als Höhepunkt.