Stadtroda/Kahla. Elke Glaser ist in Stadtroda und in Kahla im Einsatz. Anmeldung erforderlich

Versichertenberaterin hält wieder Sprechstunde

Versichertenberaterin Elke Glaser aus Trockenborn-Wolfersdorf bietet jetzt wieder zu allen Fragen rund um die Rente öffentliche Beratungen an. Während die Sprechstunde in Stadtroda immer donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr im „Hexenhaus“ stattfindet, wird sie ab 9. Juli auch im Kahlaer Rathaus von 14 bis 18 Uhr zu sprechen sein.

Die weiteren Termine im Juli und August für Stadtroda und Kahla finden am 23. Juli sowie am 6. und am 20. August statt. Eine Absprache ist vor den Treffen zwingend erforderlich, informiert Elke Glaser. Die Versichertenberaterin ist telefonisch unter (036428) 55 503 oder per Handy (01520) 21 84 477 erreichbar.