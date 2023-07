Verstärkung für den Kinderschutzbund in Eisenberg

Yulia Shogryn mit ihren beiden Kindern in der "Kinderinsel" auf dem Markt in Eisenberg. Seit September 2022 ist die Ukrainerin Bundesfreiwilligendienstleistende beim Kinderschutzbund.

Eisenberg. Seit fast einem Jahr arbeitet Yulia Shogryn aus der Ukraine beim Kinderschutzbund Eisenberg als Bundesfreiwilligendienstleistende

Seit September letzten Jahres arbeitet Yulia Shogryn bereits als Bundesfreiwilligendienstleistende beim Kinderschutzbund in Eisenberg. Sie helfe unter anderem mit den Kindern, beim Basteln, Essen kochen, der Vor- und Nachbereitung und vielem mehr, erklärt Monika von Thaler, Leiterin der Ortsgruppe des Kinderschutzbundes in der Kreisstadt. Schon viele Freiwilligendienstleistende habe man mittlerweile beschäftigt, Yulia sei eine der besten, schwärmt sie.

Die 42-jährige Mutter zweier Kinder stammt aus Lwiw in der Ukraine. Normalerweise gehe der Bundesfreiwilligendienst zunächst ein Jahr, bei beiderseitigem Interesse könne dieser jedoch um ein weiteres halbes Jahr verlängert werden, erklärt Monika von Thaler, die Yulia Shogryn in der Turnhalle des Eisenberger Gymnasiums, in dem Geflüchtete zunächst untergebracht waren, kennenlernte. „Sie wollte alles wissen und hat alles mitgeschrieben“, sagt von Thaler. Das sei sofort aufgefallen.

Das Schuldeutsch liegt 20 Jahre zurück

Zuhause in Lwiw habe sie als Bankkauffrau gearbeitet, berichtet Yulia Shogryn. Seit letztem Jahr lebe sie nun in der Kreisstadt, vier und sieben Jahre alt sind ihre beiden Kinder, die mit ihr zusammen wegen des Ukrainekriegs nach Deutschland gekommen sind. Die Arbeit mit den Kindern gefalle ihr sehr und auch im Team funktioniere es mit den Mitarbeitenden gut. Deutsch habe sie zwar in der Schule gelernt, mittlerweile liege dies jedoch schon über 20 Jahre zurück, erinnert sie sich. Besonders, wenn man sich mit Kindern unterhalte und Zeit verbringe, lerne man eine Sprache gut. „Ich verstehe viel, aber das Sprechen fällt mir noch schwer“, sagt die 42-Jährige beim Gespräch in der sogenannten „Kinderoase“ auf dem Markt. Zahlreiche Gesellschaftsspiele, ein Raum voller großer Bausteine, gemütliche Sofas, ein Küche für gemeinsame Mahlzeiten und vieles mehr sind hier zu finden.

Eigentlich bräuchte man noch Lagerräume, um die Utensilien des Kinderschutzbundes besser unterbringen und die Räumlichkeiten auf dem Markt umfangreicher nutzen zu können, merkt Monika von Thaler bei einem kleinen Rundgang an. Es sei beeindruckend, wie tapfer sich die Leute aus der Ukraine hier durchkämpfen, sagt sie anerkennend und schwärmt: auch backen und kochen, könne Yulia Shogryn übrigens ganz toll.