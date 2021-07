Vertane Chancen

Angelika Munteanu über Lärmbelastung und Fehlentscheidungen in Eisenberg.

Die Autos der Landratsamtsmitarbeiter im Saale-Holzland sind sicherlich nicht lauter als die anderer Autofahrer. Und sie sind auch nicht die einzigen, die tagtäglich im Berufspendelverkehr in die Kreisstadt rollen und wieder hinaus. Am Beispiel der von der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellten fast 200 Stellplätze für die eigene Belegschaft in Eisenberg lässt sich aber symptomatisch ablesen, wie wichtig eine kluge Planung für den rollenden wie für den ruhenden Verkehr ist.

Erst recht, wenn Eisenberg zum einen seiner Funktion als Mittelzentrum gerecht werden will und sich mit Handel, Dienstleistungen und Behörden zielgerichtet autofahrende Menschen in die Stadt holt. Und wenn zum anderen die Kreisstadt seit Jahren und mit einem neuen Lärmaktionsplan jetzt nochmals vehement gegen den Verkehrslärm auf ihren Straßen vorgehen will.

Die Chance einer direkten Zufahrt zum Landratsamt über das Neue Burgtor ist vor Jahren vertan worden. Auch anderen Pendlerverkehr hätte man mit einem Direktabzweig von der ehemaligen Bundesstraße aus dem historischen Stadtzentrum und der Einkaufsmeile Steinweg herausgehalten.

Sollte das angedachte Kreis-Behördenzentrum in den nächsten Jahren Wirklichkeit werden, dann braucht es eine kluge Planung für den rollenden und ruhenden Kreis-Verkehr.