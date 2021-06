Vertuschungsversuch nach nächtlichem Unfall bei Bürgel

Bürgel/Hohendorf. Das Auto einer Frau aus Bürgel ist gestohlen worden. Die Ermittlungen der Polizei führen zum Mitbewohner der Frau.

Am Freitagmorgen zeigte eine Frau aus Bürgel den Diebstahl ihres Fahrzeugs bei der Polizei in Stadtroda an. Ungewöhnlich kam den Beamten vor, dass die 44-Jährige sich selbst auf die Suche nach ihrem Auto begeben und dieses verunglückt auf einem Feldweg nahe Hohendorf gefunden hatte. Die Polizei ermittelte und konnte im Laufe des Tages den vermeintlichen Diebstahl aufklären.

Demzufolge habe sich ein Mitbewohner der Frau am späten Donnerstagabend den Autoschlüssel genommen, ohne, dass die 44-Jährige davon wusste. Mit zwei Freunden sei der Mann dann nachts auf eine Spritztour rund um Bürgel gegangen. In den frühen Morgenstunden am 4. Mai verlor der 21-Jährige auf der Straße zwischen Bürgel und Hohendorf aufgrund unangepasster Geschwindigkeit vor einer 90-Grad-Kurve die Kontrolle über den Audi und fuhr auf eine angrenzende Wiese. Das Auto, das noch kein Jahr alt und ein Werkstattersatzwagen war, wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Anschließend wollten die drei Freunde den kleinen Ausflug vertuschen und entsorgten den Autoschlüssel in einem Glascontainer.

Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten vor Gericht verantworten. Unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges, fahrlässiger Körperverletzung bei einem Unfall sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Seine zwei Freunde erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Während der Ermittlung zu den Nutzern des Fahrzeuges, stellten die Beamten in der Wohnung einer der Männer verschiedene Betäubungsmittel fest. Den Mann erwartet – zusätzlich zu den genannten Verfahren – noch ein weiteres wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.