Verwaltung in Crossen öffnet ab 5. Mai

Der Hauptsitz der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Heideland-Elstertal-Schkölen in der Flemmingstraße in Crossen wird in der kommenden Woche wieder schrittweise für den öffentlichen Besucherverkehr geöffnet. Laut Mitteilung sind ab Dienstag, 5. Mai, die Meldebehörde sowie die Kasse der VG zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Bürger erreichbar.

Für den Besuch der Verwaltung in Crossen gelten allerdings Verhaltensregeln, die eine Ansteckung mit dem Corona-Virus verhindern sollen. So ist beim Betreten des Gebäudes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Neben Schals und Tüchern könnten dafür auch selbst aus Baumwolle hergestellte Masken benutzt werden. Am Eingang sind die Besucher zudem angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. Personen, die Erkältungssymptome zeigen, ist der Besuch der Verwaltung nicht gestattet.

