VG Heideland-Elstertal-Schkölen schränkt Besucherverkehr ein

Zum Schutz der eigenen Mitarbeiter schränkt die VG Heideland-Elstertal-Schkölen den Besucherverkehr in den Verwaltungsstellen in Crossen, Schkölen und Königshofen ein. Ein persönlicher Termin sei nur in dringenden Fällen möglich – dann natürlich mit Mund-Nasen-Schutz.

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Heideland-Elstertal-Schkölen schränkt auf Grund der aktuell erhöhten Gefahrensituation durch das Coronavirus und zum Schutz der eigenen Mitarbeiter den Bürgerverkehr deutlich ein. Darüber informierte am Dienstag der stellvertretende VG-Vorsitzende Heiko Baumann.

So wird darum gebeten, vorrangig per Telefon und E-Mail mit der Verwaltung Kontakt aufzunehmen. Alle nötigen Kontaktdaten stünden im Amtsblatt, das auch digital auf der Internetseite der VG zu finden ist.

Persönlicher Kontakt nur in dringenden Fällen

Eine persönliche Vorstellung in der Verwaltung sei nur in dringenden Fällen möglich, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt. Hier solle aber zuvor telefonisch Kontakt aufgenommen werden. Die Barzahlung der Grundsteuer oder von Gebühren im Einwohnermeldeamt sei aktuell nicht sinnvoll: „Bitte überweisen sie offene Beträge“, heißt es..

Diese Regelungen betreffen sowohl den Hauptsitz der VG Heideland-Elstertal-Schkölen in Crossen an der Elster, Flemmingstraße 17, sowie die Außenstellen in Schkölen (Naumburger Straße 4) und in Königshofen (Pillingsgasse 2).

Diese Maßnahmen gelten bereits seit Montag, 23. November, und vorerst auf unbestimmte Zeit.