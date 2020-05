Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VG Hermsdorf lässt wieder Besucherverkehr zu

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hermsdorf nimmt ab sofort ihren Publikumsverkehr wieder auf. Seit Mitte März konnten dringende Angelegenheiten nur per Mail oder Telefon bearbeitet werden.

Um den Besucherandrang zu steuern, werde bis auf Weiteres in allen Sachgebieten und Ämtern aber nur mit Terminvergaben gearbeitet, auch außerhalb der gewohnten Sprech- und Öffnungszeiten. „Diese Verfahrensweise hat sich in den vergangenen Wochen als sehr praktikabel erwiesen, da lange Wartezeiten für die Bürger vermieden werden konnten“, so die VG-Vorsitzende Constance Möbius.

Besucher müssten weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, in der Verwaltung sind publikumsintensive Bereiche mit einer durchsichtigen Schutzwand ausgestattet. In allen Bereichen der Verwaltung werde zudem der unbare Zahlungsverkehr mittels Überweisung bevorzugt.

Terminvereinbarungen unter Telefon 036601/57711 oder info@vg-hermsdorf.de