VHS Jena: 6000 Programmhefte sind da. Jetzt gehts an die Verteilung

In der Volkshochschule Jena sieht es gerade eher nach Baustelle aus als nach Bildungsort. Fein säuberlich sind die an Backsteine erinnernden Kartons voller Programmhefte an den Wänden des Flures nach oben gestapelt worden, wo sie auf Abholung und Verteilung warten. Die passenden Transporthilfen stehen bereit und wurden nun auch schon rege genutzt.

Dabei ist es gerade nicht so einfach, die 6000 Programmhefte für das am 25. Februar beginnende Sommersemester zu verteilen. Viele etablierte Auslagestellen und -orte haben leider geschlossen.

„Was tun? Kreativ werden!“ Das dachte sich das Team der Volkshochschule und bat vielfältig um Unterstützung. Und so landen nun beispielsweise so manche Hefte in Haushalten, nämlich denen der Heimstätten Genossenschaft Jena. Auch die Sushi-Freunde packen sie mit in die Lieferungen.

An den Abholstellen der Thalia-Buchhandlungen in Jena liegen sie aus, wie auch in den Filialen der Sparkasse. Die Flyerbanditen verteilen an noch möglichen Auslagestellen. Gespräche mit Einkaufszentren laufen ebenfalls. So wird es hoffentlich doch für die Weiterbildungsinteressierten im Laufe der vierten Kalenderwoche möglich sein, unkompliziert an das Programmheft der Volkshochschule Jena heran zu kommen.

„Ich will’s wissen“ – und zwar ganz groß

Im Übrigen ist das neue Heft im Format A4 wirklich eine Augenweide. „Ich will´s wissen“, steht ganz groß auf dem Cover. Und nach so langer Abstinenz wollen sicher viele endlich wieder etwas wissen, wollen sich weiterbilden – ob nun analog oder digital, hofft das Bildungsteam.

Im Sommersemester warten insgesamt 503 Veranstaltungen auf Interessierte. Davon sind bisher 87 online geplant. Ist absehbar, dass Präsenzkurse dann doch noch nicht möglich sind, werden mehr Kurse auf Onlinedurchführung umgestellt, verspricht die Schulleitung. Vielleicht finden sich ja auch kleine oder größere Gruppen mit bestimmten Interessen. Dann richtet die Schule auf Nachfrage auch sehr gern maßgeschneiderte Kurse ein.

Das Heft soll Freude bereiten beim Blättern, das Suchen nach bestimmten Veranstaltungen erleichtert sein.

Die Schriftgröße ist sehr angenehm, und die beiden Maskottchen-Vögel Adam und Eva flattern durch das Heft und verweisen auf interessante Tipps, Hinweise oder Links. Natürlich hofft das Team der Volkshochschule, dass ab dem 25. Februar auch wieder Kurse in Präsenz möglich sein werden. Die Infektionsschutzkonzepte sind bereits eingespielte Praxis.

Anmeldung zu den Servicezeiten: Mo/ Mi: 10-13 Uhr; Di 13-16 Uhr; Do 13-18 Uhr; zu diesen Zeiten sind die Mitarbeiter telefonisch und per Mail erreichbar. Ein Betreten des Hauses ist grundsätzlich nicht, aber nach Terminvereinbarung möglich. Im Übrigen lohnt sich der Blick auf die Homepage: www.vhs-jena.de/volkshochschule@jena.de, Telefon 03641/49 82 00.