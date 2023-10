VHS Saale-Holzland: Der alte Vorstand ist auch der neue

Volkshochschule am Standort Hermsdorf

Hermsdorf. Was die Kreisvolkshochschule des Saale-Holzlands von anderen unterscheidet: ihre Trägerschaft

Der alte VHS-Vorstand ist auch der neue: Der Vorsitzende Dietmar Möller sowie Benny Hofmann, Klaus Hempel, Michael Kieslich, Mandy Heilfort und Steffen Grosch wurden auf der jüngsten Mitgliederversammlung wiedergewählt. Unter den 22 Thüringer Volkshochschulen nimmt die VHS des Saale-Holzland-Kreises eine Sonderstellung ein. Sie ist die einzige in Trägerschaft eines Vereins. „Vorstandsarbeit heißt in diesem Fall Ehrenamtsarbeit“, sagt Möller über den anerkannten Träger der Erwachsenenbildung im Landkreis. Die Amtszeit des Vorstandes endet in drei Jahren.