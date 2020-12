Vhs Saale-Holzland mit Online-Kurs über Burschenschaften

Am 19. Dezember lädt die Kreisvolkshochschule zu einem Vortrag über „Burschenschaften – Sport als Korrektiv“ ein. Der Vortrag findet entgeltfrei im Online-Format statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Die Teilnehmer können den Vortrag live mitverfolgen und währenddessen per Chat Fragen stellen. Im Nachgang sind Gedankenaustausch und Diskussion geplant. Die Teilnehmer können ihre Fragen per Chat oder Aktivschaltung zu äußern. Den Link zum Online-Vortrag gibt es mit der Anmeldung unter Telefon 036691/24 78 64 20 oder per Mail an lucia.karlguth@shk.vhs-th.de