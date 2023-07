Viel Zulauf beim Ferienspaß in Graitschen

Graitschen. 170 Kinder sind für den Kinderferienspaß angemeldet.

Auf dem Sportplatz in Graitschen geht es dieser Tage beim Kinderferienspaß hoch her. Bereits am Montag waren 170 Kinder angemeldet und nutzten das breite Programm. Insgesamt 50 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz, so die federführende Organisatorin Jasmin Link. Neben Angeboten, wie zum Beispiel, töpfern, Porzellanmalen, Frisurenflechten, kegeln, einem Tischtennisturnier und vielem mehr sorgte auch die Freiwillige Feuerwehr Graitschen mit einer Wasserfontäne für Erfrischung. Dafür hatte die Agrargenossenschaft Nausnitz einen Wasseranhänger zur Verfügung gestellt. Auch der Pool werde bestens angenommen, so Jasmin Link. Beim Akrobatik-Training werde zudem die ganze Woche fleißig geübt, am Freitagabend folge eine Abschlussvorführung.