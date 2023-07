Viele Ehemalige zog es zurück an ihre „alte“ Krause-Schule in Eisenberg

Eisenberg. Schulfest der Staatlichen Regelschule „Karl Christian Friedrich Krause“ vor den Sommerferien hatte viele Besucher.

Gemeinsam feiern, das Schuljahr ungezwungen ausklingen lassen und mit dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen die Klassenkassen für Ausflüge im kommenden Schuljahr aufbessern – dafür laden Lehrer- und Schülerschaft der Staatlichen Regelschule „Karl Christian Friedrich Krause“ in Eisenberg jährlich zum Schulfest ein. Am Mittwochnachmittag herrschte bei schönstem Sommerwetter wieder viel Trubel auf dem großzügigen Schulhof inklusive Rasenfläche.

„Unser Schulfest hat eine lange Tradition, nur während Corona konnte es nicht stattfinden“, erzählt Julia Schoen. Die Lehrerin für Deutsch und Sozialkunde hat gemeinsam mit ihren Kollegen festgestellt: Dieses Jahr sind mehr Besucher da als 2022, als sich das Organisationsteam neu aufstellen und der Betrieb erst wieder anlaufen musste.

An etlichen Stationen gibt es etwas zu erleben, zu erfahren, zu essen oder zu spielen. Der Schulförderverein postierte sich gleich am Eingang zum Schulhaus, um Informationsbedürftigen Rede und Antwort zu stehen. Führungen durch die Schule sind möglich und werden gut angenommen. Stolz berichtet man von Lernküche und Lehrwerkstatt, um deren Finanzierung sich der Förderverein kümmerte. Die Küche werde für den Unterricht genutzt. Zu verdanken sei sie dem Wettbewerb eines ansässigen Küchenstudios, Sponsoren hätten Geld für den Einbau dazugegeben. Kalt bleibe der Herd in der Lernküche nur selten – zurzeit besuchen rund 420 Schüler von Klassenstufe fünf bis zehn die Krause-Schule, unterrichtet werden sie von aktuell 26 Pädagogen. Das Schulfest bietet neben aller Entspannung Möglichkeiten für Eltern, in lockerer Atmosphäre mit Lehrern ins Gespräch zu kommen, was rege genutzt wird. Es ist aber auch eine Gelegenheit, den Nachwuchs in Aktion zu erleben. Unweit des Glückrades und gleich neben den Schlauchkeglern von der Jugendfeuerwehr sitzen ein paar Mädchen am Badesalz-Stand. Mit Minischaufeln füllen sie selbst eingefärbtes Meersalz, Lavendel, Kräuter und andere Zutaten in Fläschchen ab. Wie viele Bäder das wohl abgibt? „Eine Flasche reicht für zwei Bäder“, antwortet Helena und versucht sich an weiteren hübschen Farbzusammenstellungen. Zwei ältere Schülerinnen versehen die Flaschen mit Schleifen. „Ihr seid aber schon auf dem Gymnasium, oder?“ Jessica Sturm und Sandra Köhler brechen in Gelächter aus. „Wir sind schon eine Weile aus der Schule raus“, sagen sie, fassen den Irrtum aber als Kompliment auf. Schnell ist klar, dass das „Du“ hier nicht angebracht ist.

Lukas und Niclas sind für die Station Schlauchkegeln verantwortlich. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

„Die Schüler haben ihre Projekte für den heutigen Tag selbst entwickelt“, betont die Deutschlehrerin. Dass zum Schulfest viele Familien erschienen sind, sei Ausdruck eines funktionierenden Schullebens, darüber freut man sich im Kollegium. Auch viele Ehemalige sind gekommen, um zu sehen, was aus ihrer Krause-Schule geworden ist. Außerdem wollen sie liebgewonnene Lehrerinnen und Lehrer besuchen.

An der Station Schlauchkegeln ist es ein wenig ruhiger geworden. Doch die beiden Fünftklässler Niclas und Lukas sind deshalb nicht aus der Übung. Die Jungs demonstrieren, wie zackig es bei der Feuerwehr zugeht. Dass man binnen kurzer Zeit bereit sein muss, und sei es nur fürs Pressefoto.